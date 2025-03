El superpoder de los vascos para modificar el testamento de los muertos

Iñaki Barredo Abogado de Barredo Abogados Miércoles, 5 de marzo 2025, 00:17 Comenta Compartir

En el País Vasco existe una figura jurídica que otorga un poder casi sobrenatural a quienes la utilizan. Un mecanismo legal que permite, en cierto modo, modificar la última voluntad de una persona después de su muerte. No, no estamos hablando de espiritismo ni de ouijas, sino de un derecho exclusivo del Derecho Foral Vasco: el Poder Testatorio.

¿Qué es el poder testatorio?

Se trata de una facultad que el testador puede otorgar a su cónyuge viudo o a su pareja de hecho para que, tras su fallecimiento, tenga la potestad de decidir cómo se distribuirá la herencia dentro de los límites que él mismo haya fijado en su testamento. En realidad, el poder testatorio permite cambiar por completo la herencia del fallecido sin límite alguno, incluso dejando sin nada a algún hijo o hija que inicialmente había sido nombrado heredero por el fallecido. Dicho de otra manera, la última palabra sobre el reparto de la herencia no queda cerrada con la muerte del testador, sino que su pareja puede ajustarla a las circunstancias que considere más adecuadas en el momento de su fallecimiento.

Este instrumento es un auténtico cortafuegos legal frente a los hijos que, en muchas ocasiones, pueden verse tentados a reclamar su parte de la herencia de forma inmediata. Gracias al poder testatorio, el viudo o la viuda puede retrasar el reparto, garantizando que la herencia no se disuelva antes de tiempo y protegiendo el bienestar de la pareja hasta que lo considere oportuno.

Sin embargo, este poder también puede resultar perjudicial en ciertos casos, especialmente si el cónyuge superviviente inicia una segunda relación que no sea del agrado de los hijos del fallecido. En estos casos, la posibilidad de modificar la herencia sin limitaciones puede generar tensiones familiares y afectar los derechos de los herederos legítimos.

El escudo perfecto para proteger a tu pareja

Uno de los grandes temores de muchas personas al hacer testamento es dejar desprotegido al cónyuge superviviente. En comunidades sin este derecho foral, la ley obliga a repartir la herencia de inmediato, lo que puede dejar a la pareja en una situación económica vulnerable. Sin embargo, el poder testatorio es la solución perfecta para garantizar que el viudo o la viuda no se vea presionado a desprenderse de bienes o propiedades antes de lo necesario.

Es, en definitiva, una herramienta jurídica poco conocida, pero de un poder extraordinario para blindar la estabilidad de la pareja y evitar conflictos familiares prematuros. En una tierra donde la tradición y la protección de la familia son valores fundamentales, el poder testatorio se erige como un derecho excepcional que refuerza la seguridad del hogar y del legado familiar.

Si resides en el País Vasco y aún no has oído hablar de este «superpoder», tal vez sea momento de consultar con un abogado especializado y asegurarte de que tu testamento refleje no solo tu voluntad, sino también la protección que deseas para quienes más quieres.