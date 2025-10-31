El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro El Servicio Público de Empleo Estatal ha modificado los requisitos para acceder a esta prestación a raíz de la reforma asistencial

El Servicio Público de Empleo Estatal tiene previsto un subsidio especial para aquellas personas que no alcanzan los 360 días cotizados durante los últimos seis años para cobrar la prestación contributiva. Se trata del conocido subsidio por insuficiencia de cotizaciones, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre con motivo de la reforma asistencial que llevó a cabo el organismo.

La duración de esta ayuda depende de la edad del solicitante y si cuenta con cargas familiares. El acceso a este subsidio por cotizaciones insuficientes es más laxo si se compara con el otorgado cuando se agota la prestación contributiva. Hasta que se aprobase el nuevo Real Decreto que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, el SEPE exigía a los desempleados sin cargas familiares haber cotizado al menos seis meses para acceder a esta ayuda específica. Ahora, la nueva normativa permite el acceso al subsidio a los parados sin cargas con tan solo 90 días cotizados, tres meses. Eso sí, la cuantía a cobrar va a menos según pasan los meses. Este es el resumen:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual). Suman 3.420 euros.

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros). En total, 3.240 euros.

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). Serían nueve meses, unos 4.320 euros.

En resumen, con el subsidio de cotizaciones insuficientes, aquellos que acrediten responsabilidades familiares y superen los seis meses de cotización (180 días), podrían optar a la ayuda durante un máximo de 21 meses. En total, a lo largo de ese tiempo se cobrarán 10.980 euros. En el caso de no tener responsabilidades familiares, el máximo periodo de la ayuda es de seis meses. Serían unos 3.420 euros.

En el caso de tener en los seis meses anteriores varias situaciones legales de desempleo, explica el SEPE en su web, «se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de una prestación contributiva anterior u otro subsidio». En resumen, la nueva normativa permite acceder al subsidio a una persona sin cargas familiares que ha cotizado entre tres y cuatro meses. La ayuda será por un periodo de tres meses máximo, 570 euros mensuales. Si el periodo cotizado supera los cuatro, pero no sobrepasa los cinco, serán cuatro meses de prestación. Y, si se roza el medio año, se queda en cinco.

