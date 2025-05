Así es Stop Publicidad, la plataforma alternativa a la Lista Robinson para no recibir anuncios no deseados El nuevo registro incluye funcionalidades añadidas, como la posibilidad de bloquear publicidad de compañías concretas

Jorge Murcia Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:08

La Lista Robinson, el registro al que los consumidores pueden apuntarse para dejar de recibir publicidad no deseada, tiene desde el pasado 1 de enero una alternativa bastante similar, pero con funciones adicionales que le hacen más atractiva.

Se trata de Stop Publicidad, en la que pueden inscribirse personas mayores de 14 años -y menores a través de sus padres y tutores- de manera «fácil y gratuita».

Este tipo de listas están reguladas por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La normativa obliga a todas las empresas a consultar si un usuario está dado de alta para que pueda ejercer su derecho a no recibir publicidad no deseada.

Estas compañías no podrán enviar sus anuncios por teléfono, SMS, correo electrónico u otros medios registrados en Stop Publicidad una vez pasados 30 días desde el alta del usuario en la plataforma. Además, un mismo inscrito puede dar de alta más de un número de teléfono, email, dirección postal u otros canales.

Esta plataforma permite además personalizar nuestras preferencias publicitarias. Así, podremos dar permiso para que nos envíen publicidad de algún sector en concreto en el que estemos interesados.

Revocar consentimientos

También es posible revocar el consentimiento que en algún momento dimos a una empresa, aunque para esto hay que localizar personalmente sus datos de contacto. Otra funcionalidad consiste en u oponerse expresamente a recibir publicidad de compañías concretas a las que se desee bloquear.

La efectividad de la exclusión, indica Stop Publicidad, puede tardar hasta un mes, puesto que según la normativa las empresas tienen un plazo de 30 días para eliminar los datos incluidos en este tipo de listas. Si pasado este periodo se sigue recibiendo publicidad, hay que ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

¿En qué se diferencia Stop Publicidad de la Lista Robinson? Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta nueva lista incorpora una medida de seguridad consistente en verificar los teléfonos y correos electrónicos que se registran para solicitar la exclusión publicitaria.

«Si te inscribes en la lista, te enviarán un código para que valides tu inclusión. De esta forma, se evita que otra persona pueda incluir tu teléfono o tu dirección de correo sin que lo sepas», aseguran en la asociación. La Lista Robinson no hace este tipo de comprobaciones previas.

Pero sin duda el punto fuerte de la plataforma es que se puede solicitar que no lleguen mensajes no deseados por Whatsapp y las principales redes sociales: X, Facebook, LinkedIn, Tik Tok, Instagram, Twich y Snapchat. Aunque, como indica la OCU, «su eficacia en estos canales todavía está por comprobar».

Además, se puede pedir el historial de nuestros registros para, por ejemplo, apoyar una reclamación o denuncia contra una empresa que no ha cumplido con la exclusión solicitada.

Cómo inscribirse

Para inscribirse en la lista hay que registrase en la página web validando un correo electrónico de contacto. A continuación se puede identificar los canales a través de los que no se quiere recibir publicidad (teléfono, dirección postal, correo electrónico y redes sociales), y elegir qué sectores de actividad bloquear.

«Eso sí -avisa la OCU-, no hay que esperar milagros». Las listas de exclusión no impiden recibir publicidad de aquellas empresas que tienen interés legítimo para hacerlo. Es decir, aquellas de las que se es o se ha sido cliente recientemente. También por parte de las compañías a las que hayamos dado el consentimiento para recibir la publicidad, algo que no siempre es fácil de comprobar.

Además, siempre habrá empresas que se salten las prohibiciones. De entrada, no pueden llamar vía telefónica sin consentimiento del cliente. Y en caso de que sí lo tenga, puede llamar aunque estemos registrados en alguna de las listas.