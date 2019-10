Solo el 57% de las sociedades acepta los criterios de la CNMV tras una reclamación El organismo regulador da la razón al 59,8% de los inversores que trasladan una queja. De las 1.018 reclamaciones hechas en 2018, 55 procedían del País Vasco IRATXE BERNAL Martes, 8 octubre 2019, 08:06

Durante el año pasado, la CNMV registró 1.018 reclamaciones, cifra apenas un 2% más alta que la registrada en 2017. Según la Memoria de Atención de Reclamaciones y Consultas de los Inversores que el organismos regulador caba de publicar, de estas quejas, 348 no fueron admitidas a trámite, otras 107 sí lo fueron aunque finalmente fueron desestimadas y 196 están aún pendientes de resolución. En total, únicamente 590 (84,6% de los tramitadas) fueron tramitadas con informe final motivado y en 353 de ellas se daba la razón al reclamante. Este porcentaje equivale al 59,8% de los casos, 5,6 puntos por encima del año anterior.

Estos informes no tienen carácter vinculante. Si la CNMV estima que quien puso la reclamación tiene razón, requiere a la entidad reclamada para que comunique la aceptación o no de los criterios contenidos en el informe y, en su caso, que justifique documentalmente la rectificación de la situación referida. La entidad dispone de un mes para contestar a este requerimiento; si no lo hace, se considera que no acepta los criterios recogidos en el informe y que, por tanto, no procede a la rectificación de las conductas puestas de manifiesto en él.

Y son muchas las que toman ese camino. De hecho sólo en el 57,2% de los casos las entidades contra las que se puso la reclamación siguieron los criterios del supervisor. Frente a esas 203 entidades que dieron por buenos los criterios del organismo regulador hubo 125 que los rechazaron. Pese a estos datos, la CNMV califica el número de entidades que acepta y sigue sus criterios de «alto», aunque no lo hace porque realmente se pueda considerar una cuota exitosa. Más bien es porque sabe de dónde venimos; en 2014, las entidades solo siguieron el criterio de su servicio de reclamaciones de la CNMV en un 7,3% de los casos.

Un año más, el tipo de entidad contra la que más reclamaciones dirigieron los inversores fueron las de crédito nacionales, con un 85,9%. De éstas, un 83,7% estaba protagonizado por bancos y un 2,2% por cooperativas de crédito. Por su parte, las entidades de crédito extranjeras sumaron el 5,6 % reclamaciones, en la mayoría de los casos (un 3,4%) dirgidas contra firmas comunitarias.

Respecto a las empresas de servicios de inversión (ESI), tan solo en el 2,7% de los escritos la entidad reclamada era una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (un 0,7 % de los casos) o una empresa de servicios de inversión nacional: un 1,5% se refería a sociedades de valores, un 1% a agencias de valores y un 0,2% a empresas de asesoramiento financiero. En un 3,9 % de los escritos presentados por inversores ante el servicio de reclamaciones de la CNMVA, la entidad contra la que se presentaba la queja era empresas de servicios de inversión extranjera.

Los inversores que acudieron al Servicio de Reclamaciones fueron en su mayoría residentes en Madrid (216), seguidos a cierta distancia por los residentes en Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los inversores vascos en total plantearon 55 reclamaciones.