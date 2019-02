Música económica Pet Shop Boys contra los oligarcas En 'What Are We Going To Do About The Rich?', una de las cuatro canciones de su nuevo EP, el dúo británico arremete contra los ricos «arrogantes» que «envenenan el discurso público» CARLOS BENITO Domingo, 24 febrero 2019, 01:42

Pet Shop Boys siempre han sido un grupo con dos caras, y no solo por el motivo evidente de que se trate de un dúo: su carrera se basa en la conciliación de enfoques e influencias que en otras manos menos hábiles (es decir, en otras cabezas menos inteligentes) podrían parecer opuestos e incompatibles. Esa curiosa dualidad se puede identificar en muchos rasgos del veterano grupo británico, como su capacidad para hacer bailar al mundo mientras mantienen su ademán impasible, o su combinación aparentemente natural de pop de consumo y referentes de vanguardia, pero en este caso nos referimos a su capacidad para hermanar el hedonismo noctámbulo y despreocupado con contenidos mucho más ácidos, concienciados, como cargas de profundidad que penetran en el ánimo del oyente camufladas en sus caramelos melódicos. Lo político y lo económico siempre han asomado en sus letras, incluso en éxitos como aquel irónico 'Opportunities' de 1985 («yo tengo el cerebro, tú tienes la imagen, / hagamos montones de dinero») o el demoledor 'Rent' de 1987 acerca de un 'alquiler' amoroso («nunca discutimos, nunca calculamos / lo que nos hemos gastado»).

En las canciones pop de Pet Shop Boys siempre han cabido desde el declive de la Unión Soviética hasta la interpretación del amor como constructo burgués, pasando por la partida del escritor Stefan Zweig hacia el exilio, pero en los últimos años su politización se ha vuelto más inequívoca y directa, seguramente como respuesta a la marcha extraviada de buena parte del planeta. Su nuevo EP, 'Agenda', incluye «tres canciones satíricas y una canción bastante triste» y hace referencia explícita a algunas vertientes preocupantes de la situación actual. La cáustica 'Give Stupidity A Chance' está cantada desde el punto de vista de un partidario del 'Brexit' o un seguidor de Donald Trump:«En vez de gobernar con amable sensibilidad, / vamos a pasmar al mundo con un fanatismo idiota», plantea. Otro de los cortes, 'On Social Media', se refiere al efecto anestésico y desmovilizador de las redes: «Mientras la democracia se descarría y la codicia se vuelve más codiciosa, / consuélate con un selfi o dos y cuélgalos en las redes sociales».

Derroche y falta de tacto

Pero, de los cuatro temas del disco, el que mejor encaja en esta sección, ya desde el título, es 'What Are We Going To Do About The Rich?', dedicado a «los extremadamente ricos, los oligarcas y ese tipo de gente». La letra reprocha a esta élite mensajes como el de que «la democracia es mala para el negocio» o el de que los contratos han de hundirse en la basura «para que crezcan los márgenes de beneficio y las acciones se fortalezcan». Sobre un ritmo trepidante, la voz desapasionada de Neil Tennant va cantando estrofas como esta: «Están comprando equipos de fútbol con absoluta impunidad / y gran parte de los medios de comunicación, para darse el poder a sí mismos, / para destruir la noción misma y el sentimiento de comunidad / mientras envenenan el discurso público a todas horas». ¿«Qué vamos a hacer con los ricos», insiste una y otra vez el estribillo, si son gente con una conducta tan poco recomendable? «Evitan pagar impuestos mientras se hunde el estado del bienestar, / su derroche y arrogancia, su falta de tacto para equilibrar todo esto, / sus abogados y su actitud, la escala de su ingratitud, / solo dan dinero para caridad buscando la máxima publicidad».

El propio Tennant se ha referido a 'What Are We Going To Do About The Rich?' como «una especie de parodia de canción protesta», porque el sentido del humor (y el distanciamiento que lleva aparejado) siempre ha sido un ingrediente esencial de la receta de Pet Shop Boys. Hace unos meses, el propio vocalista lo admitía en una entrevista con el 'Guardian': «Yo no escribiría una canción titulada 'Segundo referéndum ya', aunque piense que debería haber una».