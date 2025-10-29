El serio aviso del Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas Los supervisores financieros europeos insisten en que, pese a estar regulados por un nuevo reglamento, los criptoactivos «pueden no ser adecuados» como medio de inversión para la mayoría de los ciudadanos

«Los criptoactivos no son un juego». Lo dice el Banco de España (BdE), la CNMV y el resto de autoridades europeas de supervisión financiera, que vuelven a advertir a los consumidores sobre el riesgo de invertir en este tipo de productos. «Pueden no ser adecuados como medio de inversión, pago o intercambio para la mayoría de los ciudadanos», advierten.

Un criptoactivo es la representación digital de un valor o un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante el uso de tecnología de registro distribuido (compartida entre varios participantes, sin la intervención de una autoridad central) o similar.

Los más conocidos son las criptomonedas (Bitcoin y Ethereum, por ejemplo), pero también entran en esa categoría las denominadas 'stablecoins', 'meme coins' y los NFT ('tokens' no fungibles).

La primera advertencia sobre los criptoactivos se publicó en el año 2022. Desde entonces se ha avanzado en la regulación de este tipo de productos, sobre todo con la aprobación del nuevo reglamento conocido como MiCA.

El MiCA nace con a intención de contar con normas armonizadas en toda la UE para proteger mejor a los consumidores. Por ejemplo, permite el acceso a información exhaustiva, e implementa procedimientos transparentes de tramitación de reclamaciones.

Sin embargo, los riesgos que asumen los inversores en criptoactivos son aún demasiado elevados. Estos son los principales:

-Fluctuaciones extremas de precios. El valor de la mayoría de los criptoactivos (incluidos algunos de los regulados) puede ser muy volátil. Por eso su precio puede subir y bajar rápidamente en cortos periodos de tiempo, lo que aumenta el riesgo de perder buena parte del dinero invertido. O incluso todo.

-Riesgos de liquidez. Los mercados de criptoactivos pueden experimentar restricciones de liquidez, lo que podría limitar la capacidad para vender los criptoactivos al precio o en el momento que se desee.

-Información engañosa. Algunos criptoactivos y productos relacionados se promocionan de manera agresiva. Además, utilizan información confusa, incompleta, inexacta y en ocasiones deliberadamente engañosa. Algo que sucede especialmente en las redes sociales donde los influencers pueden recibir incentivos para publicitar ciertos criptoactivos.

-Fraudes, estafas y ciberataques. Muchas iniciativas o productos relacionados con los criptoactivos son falsos, y también son bastante frecuentes los ciberataques y las estafas. Todas estas actuaciones van dirigidas a engañar al usuario para apropiarse ilícitamente de sus ahorros utilizando diferentes técnicas (correos electrónicos para suplantar la identidad, ingeniería social y enlaces maliciosos, entre otras).

-Protección limitada. El Reglamento MiCA proporciona cierta protección al consumidor en relación con determinados tipos de criptoactivos y servicios. Sin embargo, los derechos y la protección no son tan amplios como los aplicables a los productos financieros más tradicionales.

Por ejemplo, no el usuario no podrá beneficiarse de la existencia de un fondo de garantía de inversiones, como ocurre con los depósitos bancarios. En el caso de los criptoactivos o servicios ofrecidos por empresas no reguladas en la UE, si algo sale mal, quizá no sea posible acogerse a ninguna protección.

-Complejidad del producto: Las características y los riesgos de los criptoactivos pueden ser difíciles de comprender. Hay que extremar la precaución al comprar criptoactivos o productos de inversión relacionados. Sobre todo si no se está seguro de cómo se determina su valor y de qué riesgos conlleva.