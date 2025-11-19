El SEPE reconocerá a las empleadas del hogar trabajos previos a 2022 para el subsidio de mayores de 52 años El organismo ha emitido una instrucción para reconocer las cotizaciones de este colectivo

Importantes novedades para las empleadas del hogar en torno a las prestaciones contributivas que brinda el Servicio Público de Empleo Estatal. El SEPE ha emitido una instrucción que supone reconocer las cotizaciones de las empleadas de hogar previas a octubre de 2022 para percibir prestaciones y subsidios por desempleo, entre ellos el de mayores de 52 años. De esta manera, se reconocerán los seis años previos a la solicitud de prestación en cualquiera de los sistemas de empleadas de hogar en ese periodo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz señalan que, a efectos de reconocer y calcular las prestaciones por desempleo o los subsidios por cotizaciones de las empleadas de hogar, se computen, además de los periodos que consten como cotizados al desempleo a partir del 1 de octubre de 2022, cuando comenzaron a cotizar por esta materia. Por ello, se tendrán en cuenta los seis años anteriores a la situación legal de desempleo en los que el solicitante haya permanecido de alta en el sistema especial de empleadas de hogar sin cotización al desempleo. Es decir, las mismas condiciones que cualquier desempleado.

También computarán para el reconocimiento de los subsidios para mayores de 52 años las cotizaciones acreditadas de los seis años anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio durante los cuales haya permanecido de alta en el sistema Especial de Empleados de Hogar sin derecho a cotización al desempleo, el que estaba vigente antes de que en 2022 cambiase la norma. No se aplicará en el caso de que la empleada de hogar tuviese, al mismo tiempo, otras cotizaciones de trabajos por cuenta ajena.

El subsidio de mayores de 52 años respalda económicamente a un grupo de edad especialmente vulnerable en el caso de quedarse en situación de desempleo por su mayor dificultad para reinsertarse en el mercado laboral. Supone un ingreso de 480 euros al mes (80% del IPREM) y el SEPE cotiza a la Seguridad Social por el 125% del SMI. Algo muy importante de cara a la jubilación y la correspondiente pensión contributiva.

La ayuda se cobra hasta que el beneficiario cumpla la edad en la que puede jubilarse. Entre los requisitos de acceso, además de estar en desempleo y no superar el límite de rentas (888 euros mensuales en 2025), el solicitante debe haber cumplido a fecha de la solicitud los 52 años y haber agotado el paro o al menos tener 90 días cotizados. También se exige tener 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos quince años, y haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral. De ahí que sea tan importante para las empleadas del hogar el reconocimiento de los trabajos previos a 2022.