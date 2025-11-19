El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El SEPE reconocerá a las empleadas del hogar trabajos previos a 2022 para el subsidio de mayores de 52 años

El organismo ha emitido una instrucción para reconocer las cotizaciones de este colectivo

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

Importantes novedades para las empleadas del hogar en torno a las prestaciones contributivas que brinda el Servicio Público de Empleo Estatal. El SEPE ha emitido una instrucción que supone reconocer las cotizaciones de las empleadas de hogar previas a octubre de 2022 para percibir prestaciones y subsidios por desempleo, entre ellos el de mayores de 52 años. De esta manera, se reconocerán los seis años previos a la solicitud de prestación en cualquiera de los sistemas de empleadas de hogar en ese periodo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz señalan que, a efectos de reconocer y calcular las prestaciones por desempleo o los subsidios por cotizaciones de las empleadas de hogar, se computen, además de los periodos que consten como cotizados al desempleo a partir del 1 de octubre de 2022, cuando comenzaron a cotizar por esta materia. Por ello, se tendrán en cuenta los seis años anteriores a la situación legal de desempleo en los que el solicitante haya permanecido de alta en el sistema especial de empleadas de hogar sin cotización al desempleo. Es decir, las mismas condiciones que cualquier desempleado.

También computarán para el reconocimiento de los subsidios para mayores de 52 años las cotizaciones acreditadas de los seis años anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio durante los cuales haya permanecido de alta en el sistema Especial de Empleados de Hogar sin derecho a cotización al desempleo, el que estaba vigente antes de que en 2022 cambiase la norma. No se aplicará en el caso de que la empleada de hogar tuviese, al mismo tiempo, otras cotizaciones de trabajos por cuenta ajena.

El subsidio de mayores de 52 años respalda económicamente a un grupo de edad especialmente vulnerable en el caso de quedarse en situación de desempleo por su mayor dificultad para reinsertarse en el mercado laboral. Supone un ingreso de 480 euros al mes (80% del IPREM) y el SEPE cotiza a la Seguridad Social por el 125% del SMI. Algo muy importante de cara a la jubilación y la correspondiente pensión contributiva.

La ayuda se cobra hasta que el beneficiario cumpla la edad en la que puede jubilarse. Entre los requisitos de acceso, además de estar en desempleo y no superar el límite de rentas (888 euros mensuales en 2025), el solicitante debe haber cumplido a fecha de la solicitud los 52 años y haber agotado el paro o al menos tener 90 días cotizados. También se exige tener 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos quince años, y haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral. De ahí que sea tan importante para las empleadas del hogar el reconocimiento de los trabajos previos a 2022.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Más de 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10 La pastelería vizcaína que compite por el título al mejor panettone artesano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El SEPE reconocerá a las empleadas del hogar trabajos previos a 2022 para el subsidio de mayores de 52 años

El SEPE reconocerá a las empleadas del hogar trabajos previos a 2022 para el subsidio de mayores de 52 años