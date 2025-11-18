El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años El Servicio Público de Empleo contempla en su normativa la compatibilidad de sus prestaciones con algunas no contributivas

Gabriel Cuesta Martes, 18 de noviembre 2025, 18:45

El Servicio Público de Empleo Estatal permite la compatibilidad de prestaciones económicas no contributivas de la Seguridad Social con el cobro del paro o el subsidio. Son casos como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y con cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por una administración pública.

El subsidio de mayores de 52 años busca respaldar económicamente a un grupo de edad especialmente vulnerable en el caso de quedarse en situación de desempleo dada su mayor dificultad para reinsertarse en el mercado laboral. Entre los requisitos para el acceso, además de estar en desempleo y en búsqueda activa de trabajo, el solicitante debe haber cumplido a fecha de la solicitud los 52 años y haber agotado el paro o al menos tener 90 días cotizados. También se exige tener 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos quince años, y haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral. Se cobra 480 euros al mes (80% del IPREM) y se cotiza a la Seguridad Social por el 125% del SMI.

Este ingreso se prolonga hasta que el perceptor pueda jubilarse, siempre y cuando no supere el máximo de ingresos permitido, que se sitúan en 888 euros mensuales en 2025. Para ello, debe acreditarlo presentando al SEPE la Declaración Anual de Rentas cada año. También debe avisar si recibe un ingreso extraordinario que haga incumplir esa carencia de rentas. La ayuda se suspende ese mes y se reanuda el siguiente en esos casos. Asimismo, es compatible con un empleo por cuenta ajena hasta un máximo de 180 días a través del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).

Ese requisito de límite de rentas es importante a la hora de poder determinar si el IMV es compatible. En el resto de subsidios pueden tenerse en cuenta los ingresos de la unidad familiar si existen cargas familiares, pero en el de mayores de 52 años se contabilizan solamente los del perceptor en cuestión. El Ingreso Mínimo Vital se calcula dependiendo de las características de las unidades de convivencia y el conjunto de renta de sus integrantes. El mínimo, para beneficiarios individuales, se encuentra en los 658 euros. Y el máximo, aproximadamente en casi 1.600 para casos de unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.

Lo mismo ocurre con la RGI en Euskadi o la Renta Mínima de Inserción, su homólogo en otras comunidades autónomas.