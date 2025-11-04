El SEPE pagará por más tiempo el subsidio de 570 euros al mes a los parados con cargas familiares El Servicio Público de Empleo Estatal modifica sus condiciones si el solicitante tiene personas dependientes a su cargo

Gabriel Cuesta Martes, 4 de noviembre 2025

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece diferentes condiciones en sus subsidios dependiendo de si sus beneficiarios cuentan con familiares a su cargo. No hay variación en la cuantía, 570 euros al mes durante el primer medio año que luego pasan a 520 euros y finalmente 480, con respecto a los desempleados sin responsabilidades familiares. La principal diferentes es la duración de la ayuda, bastante más extensa en estos casos. De esta manera, el SEPE prioriza dar una mayor cobertura de estas ayudas a aquellas unidades familiares en una situación de mayor vulnerabilidad.

Existen dos subsidios principales: por agotamiento del paro y por insuficiencia de cotizaciones. En el caso del subsidio por agotamiento de la prestación, el destinado a los desempleados que han cotizado más de un año y haya accedido y agotado el paro, la nueva normativa calcula la duración de la ayuda en función de los días consumidos del paro y la edad del solicitante. Este es el resumen:

-Las menores de 45 años necesitan haber agotado al menos 360 días de paro para acceder a un subsidio de seis meses.

-Para aquellas personas mayores de 45 años sin cargas familiares, se debe haber consumido al menos 120 días de prestación contributiva para recibir seis meses de subsidio.

-Las personas con responsabilidades familiares, sin importar la edad, tendrán derecho a un subsidio de hasta 24 meses si han consumido al menos 120 días de su correspondiente prestación contributiva. Si han consumido al menos 180 días de paro, el subsidio podrá extenderse hasta los 30 meses.

El acceso al subsidio por insuficiencia de cotizaciones es más laxo, ya que está destinado a aquellas personas que no han cotizado al menos 360 días durante los últimos seis años para poder acceder al paro, cuyo agotamiento es un requisito indispensable para acceder al subsidio 'convencional'.

En resumen, con el subsidio de cotizaciones insuficientes, aquellos que acrediten responsabilidades familiares y superen los seis meses de cotización (180 días), podrían optar a la ayuda durante un máximo de 21 meses. ¿Y si no cuentan con cargas? Hasta que se aprobase el nuevo Real Decreto que entró en vigor el pasado 1 de noviembre, el SEPE exigía a los desempleados sin cargas familiares haber cotizado al menos seis meses para acceder a esta ayuda específica. Ahora, la nueva normativa permite el acceso al subsidio a los parados sin cargas con tan solo 90 días cotizados, tres meses.

Cargas familiares

El SEPE considera cargas familiares «tener a su cargo a su cónyuge o a algún hijo o hija por naturaleza o adopción que sea menor de 26 años o mayor con discapacidad o personas menores acogidas». También personas mayores «que viven en la unidad familiar». Para certificar que se cumple el requisito de carencia de rentas, no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, se dividen los ingresos del hogar entre el número de integrantes. No debe superar los 888 euros al mes.

La cuantía a cobrar va a menos según pasan los meses. Este es el resumen:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual). Suman 3.420 euros.

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros). En total, 3.240 euros.

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). Serían nueve meses, unos 4.320 euros.