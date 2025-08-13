El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda El Servicio Público de Empleo Estatal ha cambiado las cuantías con la entrada en vigor de la reforma asistencial

Gabriel Cuesta Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:55

La reforma asistencial del SEPE que entró en vigor en noviembre escondía una buena noticia para el bolsillo de los perceptores del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, pero con matices. El nuevo Real Decreto sube de 480 a los 570 euros mensuales el ingreso, un incremento de 90 euros. Eso sí, se trata de una cifra que irá reduciéndose de forma escalonada según pasa el tiempo.

Por resumir, cuando se cumpla un año del comienzo del cobro de la ayuda, la cuantía será 480 euros, la fijada antes de la reforma. El aumento del ingreso mensual del subsidio responde al porcentaje del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a aplicar, un baremo fijado en 600 euros y del que se extrae la cuantía correspondiente mediante el cálculo de una proporción. Las cuantías a percibir en el subsidio se dividirán en tres tramos:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual).

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros).

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). El máximo tiempo de la ayuda es de 30 meses.

Esta subida no se aplica al subsidio para mayores de 52 años, que se mantiene en los 480 euros y conserva la base de cotización por jubilación en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional para tratar de blindar una mejor pensión a sus beneficiarios. Se trata de una ayuda cuyo cobro se mantiene hasta que se cumpla la edad de jubilación, ya que el SEPE exige para acceder a ella que los perceptores cumplan todos los requisitos para cobrar la pensión contributiva, salvo la edad.

Lo que también cambia son los criterios para determinar la duración del nuevo subsidio por agotamiento de la prestación. Dependerá de los días consumidos de la prestación contributiva, el conocido paro, y la edad del solicitante. Este es el resumen:

-Las menores de 45 años necesitan haber agotado al menos 360 días de paro para acceder a un subsidio de seis meses.

-Para aquellas personas mayores de 45 años sin cargas familiares, se debe haber consumido al menos 120 días de prestación contributiva para recibir seis meses de subsidio.

-Las personas con responsabilidades familiares, sin importar la edad, tendrán derecho a un subsidio de hasta 24 meses si han consumido al menos 120 días de su correspondiente prestación contributiva. Si han consumido al menos 180 días, el subsidio podrá extenderse hasta los 30 meses.