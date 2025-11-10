El SEPE concederá el subsidio a las personas con un trabajo a tiempo parcial en estos casos El organismo permite compatibilizar la prestación con el empleo gracias al CAE

Gabriel Cuesta Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

A raíz de la reforma asistencial del SEPE, las reglas de juego para compatibilizar un subsidio con un trabajo a media jornada han cambiado completamente. Esto se debe a la entrada en vigor del Complemento de Apoyo al Empleo, que regula el cobro de esta ayuda mientras se recibe un salario.

Es el caso del subsidio por agotamiento de la prestación, cuyo derecho se genera cuando se agota el paro. También el del específico por insuficiencia de cotizaciones. Es decir, cuando no se ha percibido este prestación, pero se tienen cotizados entre 90 y 359 días. Según explica el organismo en su página web, si cuando accedes al subsidio trabajas a tiempo parcial «desde el primer día percibirás éste como un complemento de apoyo al empleo (CAE), sin que puedas suspenderlo posteriormente por estar trabajando».

Ahora ya no hace falta esperar un mes desde el agotamiento del paro para pedirlo, tal y como pasaba hasta la entrada en vigor de la reforma. Puede solicitarse al día siguiente de acabar el paro. Y hay un margen de seis meses para pedirlo sin que dentro de ese periodo haya penalización ninguna. Antes, se consideraba fuera plazo y se consumían días sin cobrar. Incluso ahora si se sigue trabajando durante cierto tiempo y se termina el contrato, se podría pedir en los 15 días siguientes desde que se genera la situación legal de desempleo.

Eso sí, el perceptor debe tener en cuenta si le sale rentable solicitarlo. ¿El motivo? El empleo (a media jornada o jornada completa) solo puede compaginarse con un subsidio como máximo 180 días. De esos seis meses, el primer trimestre se cobrará el cobraría 70% del IPREM, lo que equivale a 420 euros en el caso de una media jornada, y luego solo 270 euros mensuales en el segundo trimestre. La cuantía a percibir varía dependiendo del trimestre del subsidio y de las horas de la jornada laboral del beneficiario.

Hay que tener en cuenta que hay que cumplir el requisito de carencia de rentas. Es decir, no sobrepasar en ingresos el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, unos 888 euros brutos en 2025. Otra de las principales novedades es el aumento del tope salarial para conseguir la compatibilización con respecto al texto original. Cabe tener en cuenta que no se computan las rentas del trabajo compatibilizado con el CAE. El tope que fija el Real Decreto aprobado eleva a 2.225 euros el salario bruto máximo al mes para compatibilizarlo con el subsidio. Es el equivalente al 375% del IPREM. n cifras anuales, podrán cobrar el paro aquellos cuyo salario bruto anual no supere los 31.500 euros, desgranados en 14 pagas. Una cifra que prácticamente dobla a la del salario mínimo.

En el caso de contar con responsabilidades familiares, se tendrá en cuenta los ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar y se dividirá. Eso quiere decir que el beneficiario podría cobrar más de 888 euros brutos mensuales si al dividir los ingresos familiares entre los miembros. Hay una excepción. En el caso de los subsidios de mayores de 52 años solamente se tienen en cuenta las rentas personales, no familiares.