El SEPE aplicará un límite de rentas más restrictivo para el subsidio de mayores de 52 años

No superar los 888 euros brutos mensuales es el listón que el SEPE tiene fijado en su requisito de carencia de rentas para los perceptores de uno de sus subsidios. Sin embargo, tiene diferentes matices dependiendo del tipo de prestación. No son exactamente iguales las reglas de juego para aquellos que tienen cargas familiares. Ni si el subsidio se ha generado por agotamiento del paro o insuficiencia de cotizaciones en lugar de aquel destinado para mayores de 52 años.

En el caso del subsidio de mayores de 52 años es más restrictivo porque se tiene en cuenta solo las rentas de los solicitantes, pese a que puedan tener personas a su cargo. De hecho, en el caso de este subsidio es obligatorio presentar cada año la Declaración Anual de Rentas, un documento que se entrega al SEPE para demostrar que no se supera el 75% del Salario Mínimo. No debe confundirse con la declaración de la renta ante la agencia tributaria en cuestión.

Es diferente en los casos de los subsidios por carencia de rentas e insuficiencia de cotizaciones. En estos casos, puede tomarse como referencia los ingresos de la unidad familiar. Es decir, se suman los de la pareja, hijos, personas dependientes... y «se divide entre el número de miembros», desgrana la asesora. Si no se superan los 888 euros mensuales, se aprueba su cobro pese a que el beneficiario pueda superarlos individualmente.

¿Cómo se calcula esta carencia de rentas? Lo que hay que tener en cuenta es si los bienes generan rendimientos, ya que es lo que marca cómo los computa el organismo. Los casos más fácil son los de aquellos bienes o inmuebles que generan un rendimiento efectivo. Por ejemplo, un trabajo a media jornada, una vivienda alquilada o un fondo que mensualmente genera unos intereses favorables al mes. Esas cantidades se sumarían directamente.

Rendimiento presunto

La verdadera gran duda rodea a aquello que se valora como rendimiento presunto. Por ejemplo, contar con una segunda residencia, incluso aunque no esté en alquiler. En esos, casos se aplica el interés legal del dinero vigente. En este año, se sitúa en el 3,25%. Y luego se prorratea entre doce meses. Si al sumar los rendimientos efectivos y presuntos no se superan los 888 euros mensuales, se cumple el requisito de carencia de rentas.

Cabe aclarar que se excluye de ese rendimiento presunto la vivienda habitual donde se reside trabajador o los planes de pensiones, siempre que no se rescaten. El solicitante deberá presentar estas cuentas en una declaración responsable adjunta a la solicitud. También se debe tener en cuenta que no se computan las rentas del trabajo compatibilizado con el CAE para calcular la carencia de rentas. Eso sí, existe un salario máximo. El tope que fija el Real Decreto aprobado eleva a 2.225 euros el salario bruto máximo al mes para compatibilizarlo con el subsidio. Es el equivalente al 375% del IPREM. En cifras anuales, podrán cobrar el paro aquellos cuyo salario bruto anual no supere los 31.500 euros, desgranados en 14 pagas. Una cifra que prácticamente dobla a la del salario mínimo.