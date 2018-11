Cómo reclamar deudas en el extranjero Fidel Gómez, técnico de la Cámara de Comercio de Álava. / Rafa Gutiérrez La Cámara de Comercio de Álava pone en marcha un servicio para evitar la morosidad en Francia IRATXE BERNAL Viernes, 2 noviembre 2018, 00:28

Si tropezar con un moroso en nuestro entorno más cercano es un problema, encontrárselo cuando se hacen negocios en el extranjero puede ser un verdadero dolor de cabeza. O una ruina, en el peor de los casos. Poco importa si no paga porque no puede o porque no quiere si no somos capaces de reclamar eficazmente. Así que lo mejor es dejar que una firma local se ocupe del problema y nos gestione la búsqueda de soluciones amistosas o, si no hay más remedio, la reclamación judicial. Por eso, la Cámara de Comercio de Álava ha lanzado un servicio, accesible también para empresas vizcaínas y guipuzcoanas, por el que especialistas franceses en el cobro de impagos las representan en los conflictos con empresas galas. «Las empresas trabajan para vender pero, sobre todo, para cobrar; y con este servicio podemos agilizar y abaratar el proceso para conseguirlo», subraya Fidel Gómez, técnico del área de Internacional de la Cámara alavesa.

- ¿Por qué es recomendable dejar que una empresa local cobre nuestra deudas en el extranjero?

- Cobrar una deuda es siempre una situación delicada, y en el extranjero puede ser muy complicado. Cambia el idioma y cambia la manera de hacer negocios. Una empresa especialista en el cobro de deudas del país donde se ha producido el impago no sólo conoce esos usos y costumbres, sino que a veces el hecho de que una empresa de allí se interese por la deuda puede marcar la diferencia, sobre todo si la firma que nos debe dinero está apurada y está priorizando a quién paga. En realidad es algo que vemos en todos los ámbitos: nos cuesta menos tratar con quienes son de nuestro país. Ocurre cuando hacemos cualquier negocio: preferimos comprar a una empresa que tenga delegado en nuestra casa a hacerlo con una que no lo tenga.

- Hay empresas que no reclaman una deuda porque asumen que lo que cuesta poner en marcha todo el proceso es más que lo que van a recuperar.

- Hay que valorarlo, claro, pero este servicio, por ejemplo, sólo se paga si resulta exitoso. En nuestro caso, cobramos 120 euros por abrir un expediente, por empezar a mover las cosas, pero a partir de ahí hemos establecido unos porcentajes: el 20% de lo recuperado si es menos de 50.000 euros y el 15% si es más. Es una cantidad importante, pero es recuperar algo o nada. Ese porcentaje cubre todo el proceso, que es realizado por la firma de especialistas que hemos buscado en Francia. En la Cámara hacemos de intermediarios entre esta empresa de cobros y la que solicita el servicio, porque sabemos que las firmas de aquí se sienten más cómodas tratando con nosotros que con terceros. Nosotros somos de su equipo.

- ¿Cómo es el procedimiento?

- Lo primero es intentar conseguir una solución amigable. Hay que conocer la situación de la otra empresa para saber por qué no nos paga. Puede haber mil causas, como que por ejemplo tenga alguna pega con el servicio que le hemos prestado. Si la empresa está pasando por dificultades hay que buscar soluciones, como fraccionar el pago o retrasarlo. O incluso proponer quitas.

- ¿Y si no puede ser amistoso?

- Pues hay que acudir a la vía judicial, en la que nuestro 'partner' también representa a la empresa. Normalmente, si todo está bien documentado y el servicio se ha prestado en las condiciones pactadas, la resolución es positiva; pero también es cierto que acudir a los tribunales es siempre más costoso. Ahí es donde sí que hay que pensárselo dos veces, porque, dependiendo de la cantidad que se vaya a reclamar, igual no merece la pena. De momento sólo hemos llevado un caso a juicio y a la empresa le ha costado cerrar todo el proceso 950 euros, pero ha logrado cobrar en cinco meses una deuda que arrastraba desde hacía dos años. También ahí se nota que dejar el proceso en manos de alguien de allí lo abarata. Se puede dar el caso, por ejemplo, de que una empresa tenga dos sedes y se pueda escoger en qué ciudad hay que presentar el caso sabiendo qué tribunales son más ágiles. Son cosas que desde aquí se nos escapan.

- ¿Qué precauciones hay que tomar para reducir el riesgo de tener impagos?

- Hay que informarse de la situación de la otra empresa. Hay servicios que nos dicen cómo es la solvencia de nuestros clientes. Cuando hablamos además de contratos importantes y mercados lejanos, conviene establecer otros mecanismos que aseguren el cobro, como los créditos documentarios o los seguros que nos pueden facilitar las entidades bancarias. Los clientes están además ya acostumbrados a este tipo de mecanismos y si no lo están, ya es un indicio de que esa empresa no realiza muchos negocios internacionales o tiene dificultades. También se puede pactar el pago por adelantado de todo el pedido o de una parte, para estar cubiertos al realizar la compra de la materia prima que nos va a hacer falta para realizar el pedido, por ejemplo.

- Y hay que documentarlo absolutamente todo.

- Presentar facturas, albaranes, emails… es vital, y más en el extranjero. Hay que documentarlo todo, incluso las conversaciones telefónicas. Cuando se cuelga el teléfono hay que enviar un email que resuma la llamada y sirva de acta. Además, no hay que dar nada por supuesto. Muchos problemas vienen por malentendidos sobre, por ejemplo, quién va a pagar los portes. Hay que preguntarlo todo. Que hasta ahora un cliente siempre nos haya pedido que realicemos el envío de una determinada manera no quiere decir que quiera hacer lo mismo con el próximo encargo que nos haga. Tanto para iniciar el proceso de reclamación amistoso o el judicial, toda esa documentación es fundamental.

- ¿Por qué han escogido empezar a dar este servicio ahora, que el clima económico no es malo, y en Francia, que no es un mercado hostil o jurídicamente inestable?

- Es cierto. En realidad, reclamar un impago en Francia no es muy diferente a hacerlo en España. En líneas generales se puede decir que son muy formales. De hecho, emplean mucho los cheques, que es algo que aquí no usamos porque no nos fíamos de que tengan fondos. Es un mercado además que ahora está creciendo y que incluso ha recuperado producciones deslocalizadas, pero lo hemos escogido porque la Cámara tiene tradicionalmente mucho trato con empresas e instituciones de allí. No en vano, Francia es junto con Alemania el mercado en el que más ventas realizan nuestras compañías. También es cierto que ahora, con un clima económico favorable, no esperamos que sea un servicio muy demandado, pero por desgracia sabemos que las crisis son cíclicas y hay que estar preparados porque los impagos, cuando la situación general es mala, pueden ocasionar cierres en catarata. De momento, sólo hemos llevado tres casos (uno ya cerrado). Y aunque no sabemos cuántas empresas pueden estar en esta situación, porque no les gusta reconocer que les deben dinero, esperamos que, en años de bonanza, no haya muchos más que esos casos: dos o tres cada año.