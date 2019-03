De las rebajas a las gangas Imagen de la feria Stock Euskadi, que ha llegado a contar con 50.000 visitantes. / Pedro Urresti La pérdida de empuje de las tradicionales campañas de descuentos anima cada vez a más pequeños comerciantes a participar en ferias 'outlet' IRATXE BERNAL Jueves, 28 marzo 2019, 22:55

Las rebajas y la campaña de Navidad ya no son un buen negocio para el pequeño comercio. Los descuentos de final de temporada y los preparativos de Reyes no dejan en las cajas registradoras de los minoristas hasta el 40% de las ventas de todo el año como, según Confederación Española de Comercio, ocurría tradicionalmente. Este año, de hecho, lejos de las expectativas de crecimiento de hasta el 3%, durante el primer mes del año sus ventas sólo supusieron un leve repunte del 0,5% con respecto a un diciembre que también fue flojo y que registró una caída del 0,6% con respecto a noviembre. Un dato más, en Bizkaia, según la Cámara de Comercio de Bilbao, el 64% de los negocios del sector ha arrancado 2019 facturando entre enero y febrero menos que el año pasado. Así que toca buscar una alternativa que estas últimas temporadas está tomando la forma de ferias o días de saldos, gangas, chollos, 'outlet' o 'stock' en las que, en común, los establecimientos deciden hacer un último esfuerzo por liquidar existencias.

Sin negar la influencia de la incertidumbre política y económica en estos últimos indicadores, es evidente que tras este cambio en los hábitos de compra están la irrupción (o disrupción, más bien) de la venta online, que facilita comparar precios en comercios de todo el mundo en cualquier fecha del año, y la liberalización de las rebajas aprobada en 2012, que permite que cada establecimiento realice descuentos a lo largo de todo el año. Enero, febrero y marzo, por un lado, y junio, julio y agosto, por otro, siguen marcados en rojo en los escaparates, pero las grandes cadenas han incluido entre ambos períodos viernes negros, lunes cibernéticos, semanas especiales, 'mid season sales', 48 horas locas… Rebajas rebautizadas de las formas más diversas que a veces van ligadas a fechas clave como San Valentín, el día del padre o de la madre e incuso el 8 de marzo y otras, no. Otras ni se buscan excusa.

Eventos masivos

Un ritmo que el pequeño comercio, incapaz de jugar con los márgenes, no puede seguir y por lo que ha solicitado reiteradamente una revisión de la legislación intentando que el calendario vuelva a 2012 y dé un respiro a un sector que aporta el 11% del PIB y aglutina al 25% de los autónomos del país. Pero hasta que llegue (si es que lo hace) esa revisión, cada vez más comerciantes optan por participar ferias de saldos, una fórmula nacida al calor de la crisis (ya no sólo del comercio minorista) y que se consolida año a año. «Las grandes marcas siempre han contado con canales para desprenderse de sus excedentes, pero el pequeño comercio no. Simplemente trataba de acertar con los pedidos que hace a sus proveedores y después liberaba 'stock' en las rebajas. Pero con la caída de las ventas por la ralentización del consumo y el éxito de otros canales, las rebajas empezaron a no ser suficientes y empezaron a ver estas ferias, estos eventos masivos, como una ocasión para convertir en efectivo ese inmovilizado, esas prendas ya fuera de temporada. La evolución ha sido tan positiva que se han instalado en el calendario comercial», explica Francisco de la Sierra, director de Stock Euskadi, que empieza hoy mismo en el BEC.

No hay datos sobre cuántas ferias de este tipo se celebran ya que pueden ser organizadas libremente tanto por asociaciones de comerciantes de ciudades, pueblos o barrios (con o sin el apoyo de ayuntamientos) como por entidades privadas y a veces incluso se hace de forma conjunta. «Prácticamente todas las ciudades cuentan con alguna cita de estas características. Por volumen de expositores y visitantes las mayores son las de Madrid, Barcelona y la nuestra, pero de mayor o menor tamaño, con un tipo u otro de promotor, hay ya en casi todas las ciudades importantes «, explica De la Sierra.

La que él organiza en el BEC, por ejemplo, arrancó en 2010 con una única edición anual, pero sus 22.000 visitantes les animaron enseguida a realizar dos; una en marzo y otra en noviembre. «El record está en 50.000 personas, pero lo normal es que la de marzo cuente con unas 30.000 ó 35.000 visitas y la de noviembre oscile entre las 40.000 y las 45.000», dice. Estos clientes pagan una entrada por acceder al reciento (este año cuesta dos euros) y curiosear en 2.600 metros cuadrados entre las ofertas de más de 140 establecimientos no sólo dedicados al textil, aunque la moda sea lo predominante. «Un año llagamos a 200 pero vimos que el poder de compra se diluía y desde entonces establecimos un máximo, que está entre los 140 y los 150», matiza De la Sierra. Según sus datos, las operaciones «se mueven entre las 90.000 y las 110.000». «Los comercios no nos dicen cuánto venden, pero con cada compra entregan un boleto para un sorteo y esas son las cantidades que nos suelen solicitar», aclara.

Descuentos de hasta un 70% y un 80%

Las ventajas para el consumidor son evidentes; descuentos de hasta el 70% o el 80% sobre el precio original en prendas que hace sólo dos días aún estaban en las perchas de los comercios. Y son igualmente obvias para los vendedores. No sólo porque este tipo de eventos recogen el guante de las tradicionales campañas de rebajas, que se crearon precisamente para ayudar a los comerciantes a dar salida al 'stock' acumulado al final de cada temporada.

También refuerzan la relación de cercanía y confianza entre comerciante y cliente, ese trato personalizado que el sector aún defiende como su principal valor diferencial, y les da visibilidad. «En un evento de estas características van a pasar por delante de tu 'stand' miles de personas, lo que supone una gran promoción para un establecimiento que de otro modo no es conocido más allá de su entorno. El cliente hoy va a comprar donde más le conviene y, después de conocerte aquí, puede interesarse por tu oferta otras veces», subraya De la Serna.

Factores que pesan más que el riesgo de que la proliferación de estos eventos también pueda desanimar a muchos clientes a comprar durante la temporada e incluso en las rebajas esperando encontrar sólo un poco después ya no un descuento, sino una auténtica ganga. «El riesgo está ahí pero también lo está sin las ferias. La compra online ha creado una dinámica que ya no tiene marcha atrás y contra la que es muy difícil luchar. Estas ferias al menos les dan una opción más de vender. Saber que cuentan con ellas para dar salida al género les permite comprar a sus proveedores con un poco más de libertad. Que para ellos es una buena oportunidad se ve en el porcentaje de comercios que repiten, que en nuestro caso este año es del 80%. De ellos, más de la mitad están en la feria desde la primera edición», asegura el director de Stock Euskadi.