Rachelk Lesslar posa con una de las motos de Vostok en la plaza Moyúa de Bilbao. La firma bilbaína Vostok ya ha vendido 200 unidades de su 'scooter' con batería portátil que se recarga en tres horas

De quita y pon. Así es la batería de las motos con las que la firma bilbaína Vostok Electric espera ganarse el coranzoncito de quienes apuestan por la movilidad sostenible pero necesitan soluciones tan prácticas como una 'scooter' de 49 centímetros cúbicos y algo menos de 10 kilos de peso que brinda una autonomía de 60 kilómetros, se recarga en cualquier enchufe en tres horitas y se puede adquirir online por 2.390 euros.

Su promotora inicial, Rachel Lesslar, tuvo la idea mientras estudiaba económicas en China. Allí, allí la contaminación atmosférica es enorme y está vinculada, según algunos estudios, a casi 110.000 muertes prematuras al año. «Yo siempre he querido emprender y vengo de un entorno rural cerca de Belfast en el que la gente es muy cuidadosa con el medio ambiente. En mi casa teníamos placas solares, lo reciclamos todo e incluso recogíamos el agua de la lluvia. Así que pensé que si hacía lago, tenía que ser relacionado con la búsqueda de soluciones para reducir la contaminación», asegura.

Un proyecto que dejó de ser a largo plazo cuando leyó que la Agencia Pública de Salud de Barcelona atribuía la muerte en la ciudad condal de 354 personas en 2017 por causas relacionadas con el exceso de partículas contaminantes procedentes de los vehículos diesel. «Me pareció una cifra muy fuerte para un primer mundo», recuerda todavía escandalizada.

Con aquel dato revoloteando por su cabeza comenzó a buscar posibles nichos de negocio y no tardó mucho en dar con uno; su propio afán por contaminar lo menos posible ya le había hecho interesarse por las motos eléctricas, y éstas en China son todo un 'boom'. Cada año se venden cerca de casi 30 millones de unidades. Una de ellas, la de la propia Lesslar, que se planteó entonces cómo trasladar ese éxito aquí. O mejor dicho, se preguntó dónde estaban las trabas que impedían que algo que funciona fuera tan bien aquí fuera de uso casi anecdótico.

Batería portátil

Y había dos que saltaban a la vista. Primera, el precio. Allí hay modelos muy básicos que se pueden comprar por el equivalente a 200 euros y los que ya son tipo 'scooter' cuestan unos 600. La segunda traba también resultó muy obvia y fuera de toda comparativa sobre precios y niveles de vida. Los chinos habían resuelto cómo salvar los problemas para cargar la batería dónde y cuándo sea necesario dónde cargar la batería. ¿Cómo? Pues tan sencillamente como haciendo que ésta fuera extraíble.

«Aquí es muy complicado aún cargar la batería de los vehículos eléctricos. De hecho, vendimos una moto a un cliente al que le habían despedido por cargar su moto en el centro de trabajo. Poder llevarte la batería de la moto a casa y cargarla del mismo modo que un simple móvil es una gran ventaja, algo muy práctico. En tres horas la batería vuelve a estar lista para ser utilizada», subraya Lesslar.

Una vez que el proyecto, que cuena con ayudas del Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, estuvo ya en marcha se unieron a él sus otros dos socios. Primero, Álvaro Escribano, que había estudiado Negocios Internacionales y también había pasado una temporada en China y en seguida entendió a qué se refería Lesslar cuando hablaba del 'boom' de este tipo de vehículos en el gigante asiático. El segundo Taig Mac Carthy, a quien ella le vendió la moto literal y metafóricamente cuando gracias a un programa foral de apoyo a la innovación coincidieron en el Cambridge Innovation Center, la aceleradora del Massachusetts Institute of Technology, a donde él acudía como parte del equipo promotor vino azul Gik Live!

Desde entonces, Vostok, nombre con el que rinden un pequeño tributo al programa espacial soviético que llevó al espacio exterior al primer cosmonauta, ha vendido ya más de 200 unidades de estas motos eléctricas con una batería de menos 50.000 kilómetros de vida últil. De momento, la firma sólo comercializa un modelo pero tras iniciar la promoción en Europa pronto esperan poder ampliar la gama e incluso trasladar la producción, que actualmente se realiza en China, al País Vasco.

«Fabricar allí no implica que la producción sea de menor calidad, pero toda la ingeniería se realiza aquí y ya hemos creado cinco empleos así que nos gustaría poder hacer también aquí la fabricación», dice Rachel Lesslar, quien no olvida que el verdadero obejtivo no es sólo suyo, sino de todos; «lograr una plaza Moyúa sin el ruido de los coches».