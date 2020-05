Música económica «Yo quisiera estar ahí, mas... ¡no tengo dinero!» El dúo Righeira, en la foto de portada de 'Vamos a la playa'. El dúo italiano Righeira obtuvo su segundo bombazo de 1983 con esta canción que nos trasladada a una ciudad futurista, con élites sofisticadas que residen en un «sintético edén» y «se nutren de imágenes» CARLOS BENITO Sábado, 9 mayo 2020, 21:05

Esta entrega de 'música económica' era una cuenta pendiente. Cuando uno confecciona una lista inicial de canciones que traten el asunto del dinero, resulta casi inevitable que una de las primeras en venir a la cabeza (junto al 'Money' de Pink Floyd, otra deuda que sigue sin saldar) sea el 'No tengo dinero' del dúo italiano Righeira, que sonó hasta la extenuación en los primeros 80. Aquella programación insistente, sumada a la esencia obsesiva y repetitiva de su estribillo, logró que se quedase grabada a fuego en las memorias de un par de generaciones: escuchar diez veces 'No tengo dinero' equivale en impacto mental a escuchar treinta veces otra canción, y para colmo no faltaban las versiones extendidas tan propias de la época. ¿Cuál es el problema, entonces? En fin, digamos que trasladar la letra de la canción a parámetros comprensibles no resulta exactamente fácil.

Los Righeira eran un dúo turinés formado por Stefano Rota y Stefano Righi, que se presentaban como los hermanos Michael y Johnson Righeira. Su mayor peculiaridad está en que sus dos éxitos globales, ambos de 1983, estaban interpretados en español: nos referimos, cómo no, a 'Vamos a la playa' y 'No tengo dinero'. Y todavía se les puede encontrar otro rasgo singular: pese a la aparente intrascendencia de sus canciones, con esas letras que reinciden de manera monomaniaca en un eslogan muy sencillo, ambos 'hits' tienen un trasfondo que podríamos considerar más profundo. Por mucho que en su momento ambientase fiestas en piscinas y propiciase ensueños veraniegos, el hedonismo playero de 'Vamos a la playa' esconde un paisaje apocalíptico tras la explosión nuclear, con radiaciones que «tuestan y matizan de azul», «agua fluorescente» y «viento radiactivo» que «despeina los cabellos».

Algunos disparates

Tanto 'Vamos a la playa' como 'No tengo dinero' estaban compuestas en colaboración con La Bionda, otros dos hermanos (estos, verdaderos) que figuran entre los nombres pioneros del 'italo disco'. Mientras que la primera estaba firmada por Stefano Righi y Carmelo La Bionda, la segunda es obra de los dos La Bionda junto a Stefano Rota. Y, en esta ocasión, la letra resulta particularmente abstrusa, aunque de ella se deduce de nuevo un estilizado entorno futurista a lo 'Blade Runner', con clases altas que habitan áticos lujosos mientras el narrador se dedica a envidiarlos desde abajo, entre quejas por su situación: «No tengo dinero, uoo. / No tengo dinero, ¡no, no, no, no!», repite una y otra vez. En una entrevista reciente con la revista 'Vice', Righi detalló que la letra fue el resultado de un proceso delicado: con la excepción del estribillo, que fue una aportación de los hermanos La Bionda, el resto del texto lo fueron traduciendo al español con la asistencia de una mexicana que no hablaba italiano, sino solo alemán. «Quedaron algunos disparates», admite.

Esa accidentada traducción dio el acabado de 'teléfono roto' a estrofas como esta: «Los modernos lujos viven aquí, / en el lugar más alto de mi ciudad, / se nutren de imágenes y de relé. / Yo quisiera estar ahí, mas... / no tengo dinero». Esa es la parte más clara y funciona como clave que permite interpretar el sentido de posteriores versos: «Los nuevos italianos crean aquí / impávidos y fieros de la velocidad, / neopsíquico es el sintético edén», cantan los tíos, y no hablemos ya de esa especie de descomposición lingüística final que nos lleva al «neopsíquico besado de una dea [¿idea?] tú eres, patria de los que crean». El concepto, no obstante, queda más o menos claro: allá arriba viven individuos privilegiados, sofisticados, creativos, en un paraíso de entretenimientos electrónicos y químicos del que nuestro amigo pobre se ve excluido. En la entrevista de 'Vice', el propio Righi cita referentes como el pop político de los británicos Heaven 17 o los planteamientos del arquitecto futurista Antonio Sant'Elia, cuya 'ciudad nueva' se organizaba a partir de colosales rascacielos con terrazas y pasarelas. El videoclip animado de 'No tengo dinero', que tan rompedor parecía en la época, nos traslada directamente a ese ambiente exquisito en la cima del mundo, aunque con bailes al estilo italiano.