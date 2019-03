Si quieres mejorar, búscate un mentor El Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la UPV en colaboracion con una veintena de empresas y organizaciones quiere implantar el 'mentoring' intraorganizacional en las empresas vascas IRATXE BERNAL Domingo, 31 marzo 2019, 21:15

Si echamos mano del diccionario veremos que un mentor es un consejero o guía. También un maestro, un padrino e incluso un ayo, ya que la etimología de la palabra alude a Méntor, personaje de la 'Odise' a quien Ulises encomienda el cuidado y la educación de su hijo, Telémaco. En las empresas anglosajonas es una figura muy extendida; un veterano de la casa toma como pupilo (que no como ayudante o subordinado) a un recién llegado para darle apoyo e incluso visibilidad dentro de la firma, casi patrocinio. En las compañías europeas, en cambio, no es tan frecuente encontrar este recurso para desarrollar competencias por lo que esa labor se ha venido realizando desde asociaciones, clusters, colegios profesionales o entidades relacionadas con el emprendimiento. Es decir, se ha optado por lo que los expertos llaman el 'mentoring' interorganizacional, una modalidad que ahora el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la UPV quiere fomentar entre las empresas vascas.

Con él colaboran ya 30 expertos y 21 organizaciones como el Colegio Vasco de Economistas y el de Ingenieros industriales, la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia, Iberdrola, Vesper Solutions, Gaztenpresa, Beaz, Bilbao Ekintza y diferentes agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología como el CIC EnergiGUNE y la Red de Parques Tecnológicos. «Creemos que puede ser una herramienta de gran impacto especialmente importante en un momento de cambio como el que propician las nuevas tecnologías a todos los niveles, donde todos somos conscientes de la necesidad de renovarnos, de compartir las mejores prácticas y experiencias y desarrollar competencias y tener otras visiones. El 'mentoring' está en la cresta de la ola si hablamos en términos académicos, pero aún hay que trabajar por lograr su implantación, por hacer que sea un recurso de crecimiento conocido», subraya Nuria Gisbert, directora general de CIC EnergiGUNE, quien ha desarrollado su tesis doctoral sobre las ventajas y aplicaciones del mentoring interorganizacional bajo la dirección de los doctores Jon Landeta y Eneka Albizu con la colaboración de la doctora Pilar Fernández-Ferrín dentro del Instituto de Economía Aplicada a la Empresa.

Crecimiento profesioanl y personal

Ella, de hecho, lo sabe por experiencia. Ingeniero industrial de formación, reconoce que no había estudiado nada relacionado con los recursos humanos hasta que empezó a realizar el doctorado, aunque escogió el tema porque tuvo «la suerte de contar con grandes mentores» en la primera empresa en que trabajó. «Me ayudaron muchísimo a integrarme muy rápidamente en el mundo laboral. Primero porque me ayudaron a desarrollar mis competencias técnicas, pero también porque me facilitaron el entendimiento de mi entorno, del sector en el que trabajaba, de por qué, por ejemplo, mis jefes tomaban determinadas decisiones que yo no compartía. Era algo muy trasversal, que te servía tanto en lo profesional como en lo personal», explica resumiendo la labor de un mentor.

Algo que, para empezar, hay que distinguir de la que realiza un 'coach', figura que también empieza a popularizarse y que, aunque se complementan, no son iguales. Ambos sustituyen las opiniones o consejos del experto por el uso de las llamadas preguntas socráticas, con las que se invita a la reflexión porque es el mentorizado quien debe dar con las respuestas. Sin embrago, con 'coaching' se intentan desarrollar unas competencias más específicas y quien se encarga de trasmitir ese conocimiento no sólo no pertenece a la empresa ni tiene por qué tener conocimientos específicos sobre la actividad de ésta, sino que se limita a participar en algunas sesiones, las justas para desarrollar esas habilidades. Después, abandona la organización; no hace un seguimiento de los resultados.

«El 'mentoring', en cambio –explia Gisbert–, se desarrolla a más largo plazo, mirando el crecimiento tanto profesional como personal y propiciando un cambio cultural en la empresa. Viene de la mano de un experto que tiene experiencia profesional en ámbitos relacionados con los de la organización donde ejerce de mentor, aunque sea de otro sector. Labor que, por cierto, ejerce de manera altruista». Por su parte, el mentorizado tiene que entender que se trata de un asesor, un guía, que le va a ir ayudando a cumplir objetivos, pero no alguien «que le vaya a hacer los deberes», subraya Gisbert.

«No se trata de sacar adelante tareas, sino de ayudar analizar situaciones, a reflexionar sobre actitudes, y propiciar un cambio, una mejora. Queremos que el mentorizado tenga una visión más 360 de su entorno, pero debe hacerlo a través de su propio viaje, no de la experiencia del mentor. Éste lo que va a hacer es ayudarle a cuestionarse cosas, a buscar respuestas. Por ejemplo, si el mentorizado tiene un conflicto con un compañero se le va a obligar a tomar perspectiva sobre su propio punto de vista del problema y ponerse en la piel de ese compañero. Te van a obligar a repensar las cosas; a analizar desde nuevos puntos de vista cómo se ha llegado a ese conflicto, o por qué te has atascado en tu carrera, o cuáles son los condicionantes por los que tu jefe ha tomado una decisión que no compartes. Es decir, te obliga a buscar nueva información sobre la organización y sobre tu propia conducta, pero eres tú quien tiene que dar los pasos. El mentor ni te va a juzgar ni te va a decir que estás equivocado, aunque lo piense. Tampoco te va a dar una clase magistral. Lo que va a hacer es obligarte a reflexionar, a preguntarte qué otras opciones se te ocurren para abordar un problema», aclara Gisbert.

Algo que, subraya, sólo es posible si el mentorizado asume que ha de responsabilizarse de su propio cambio. «Ha de ser proactivo y comprometerse a sacar tiempo para estar con el mentor. Yo creo además que has de estar en ese momento de la vida en que te planteas que necesitas dar un giro a tu trayectoria y ampliar horizontes», señala, sin olvidar que el proceso también es muy enriquecedor para el mentor. «Obtiene la satisfacción personal de saber que está ayudando a los más jóvenes, que su experiencia no se pierde sino que se transmite a las nuevas generaciones. Con eso ya se sienten pagados, pero además ganan el reconocimiento de su entorno, de las empresas y los propios mentorizados y, sobre todo, siguen aprendiendo con cada nuevo reto. Yo diría que es hasta rejuvenecedor».