Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo El inmueble fue adjudicado al segundo mejor postor de la puja por 861.000 euros

M. Corrales Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:26 Comenta Compartir

El ganador de la puja de un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa ha perdido la adjudicación del inmueble por no pagar en plazo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de desestimar un recurso judicial interpuesto por esta persona, que había ofrecido 1,317 millones de euros por un piso situado en Moralzarzal (Comunidad de Madrid).

El demandante -que además era el deudor ejecutado- acudió a la subasta en calidad de administrador de una empresa. Una vez terminada la puja, la sociedad no ingresó el precio de la adjudicación en el plazo, así que el piso fue entregado al segundo mejor postor por un valor sensiblemente inferior (861.000 euros).

Disconforme con el resultado de la subasta, la empresa solicitó la nulidad de esta segunda adjudicación porque, durante el plazo de pago, había presentado un escrito en el que señalaba posibles defectos en la puja. Reclamaba la aclaración de los términos en los que se había realizado la enajenación forzosa del inmueble, y denunciaba varias irregularidades, como que la tasación utilizada en la subasta estaba caducada y que el precio final del piso era muy inferior al valor real del mercado.

Por estos motivos interpuso un recurso de reposición y, posteriormente, una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa (TEAF). Ambos actos fueron rechazados, así que el demandante presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV. Lo hizo en nombre propio, debido a su «interés directo» y por ser «el principal perjudicado» en la adjudicación del piso al segundo postor. Argumentaba que la primera oferta aceptada ascendía a 1.317.017 euros, mientras que la segunda sólo alcanzó 861.000 euros, un importe muy inferior el valor de tasación que él mismo había aportado (1.591.252 euros). Defendía la nulidad de esta segunda adjudicación, ya que implicó una rebaja sustantiva (un tercio menos) respeto a la primera, lo que le causó un «evidente perjuicio».

La Diputación de Gipuzkoa, por su parte, defendía la inadmisibilidad del recurso ante el TSJPV porque fue impuesto por la persona física, mientras que la reclamación previa ante el TEAF fue presentada por la sociedad (persona jurídica).

Además, el demandante no agotó la vía previa, así que no estaba facultado para actuar como sustituto o sucesor de la empresa, «ni confundirse con ella».

En su sentencia, el alto tribunal vasco respalda los argumentos de la Diputación de Gipuzkoa. Recuerda que el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por el empresario, que sin embargo no había agotado la vía administrativa (la reclamación ante el TEAF) en nombre propio, sino a través de la sociedad a la que representada. En consecuencia, rechaza que el hombre pudiera actuar como «sustituto» o «sucesor» de la empresa para interponer el recurso. Recuerda también que el uso instrumental de la acción judicial, donde el recurrente y la sociedad son «uno y dos a la vez», según convenga, «es inadmisible» y confunde el concepto y régimen de las personas jurídicas.