El Puerto de Bilbao enseñará a protegerse del 'Brexit' en Palencia Imagen del Puerto de Bilbao. / E. C. Organiza una jornada con la Cámara de Comercio y ofrecerá apoyo logístico JOSÉ V. MERINO Miércoles, 13 marzo 2019, 23:56

Las fechas pasan y el 'Brexit' avanza. No hay día en que alguna institución vasca haga movimientos para prepararse ante lo que nadie espera, pero que todo el mundo teme. En particular la comunidad portuaria de Bilbao, que no deja de organizar y participar en foros donde se ponen las bases ante la posibilidad de un divorcio traumático.

UniportBilbao sale de sus fronteras y ha organizado hoy jueves una jornada en Palencia, en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia. La cita, que pone en contacto la demanda con la oferta, se enmarca dentro de los encuentros empresariales que, en los últimos meses, lleva a cabo Uniport por distintas localidades de Castilla y León.

Con un horizonte cada vez más incierto por la falta de concreción del 'Brexit', la jornada permitirá a las empresas de Palencia que comercian con Reino Unido conocer a operadores logísticos y navieras especializados en ese mercado y, con ello, profundizar en las alternativas vía marítima que el puerto de Bilbao ofrece tanto a exportadores e importadores directos como a operadores de flotas de transporte por carretera. De hecho, algo más del 4% del comercio exterior de Palencia tiene como destino las islas británicas.

De manera general, se dará a conocer la oferta y las ventajas competitivas para optimizar la factura logística a través de los servicios que se concentran en el puerto de Bilbao para el comercio exterior. La dársena vizcaína es vital para las relaciones comerciales entre España y Reino Unido.

El encuentro, además de por el presidente de la Cámara de Comercio palentina, Conrado Merino, estará conducido por el presidente de UniportBilbao, Felipe Jaber, que dará paso a la celebración de un 'networking' y reuniones concertadas.