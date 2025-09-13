¿Cuándo me pueden embargar la nómina o la pensión?

I. Bernal Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Reclamar dinero siempre es un mal trago, sobre todo si la otra parte no tiene medios. A veces no queda más remedio que acudir al juzgado para evitar que la deuda prescriba y asegurarse de que el deudor pague a medida que vaya teniendo ingresos. Ese compromiso se logra a través del embargo de la nómina o la pensión y es una medida que también puede solicitar un particular para reclamar cualquier cantidad, ya que no hay un mínimo exigible para iniciar el proceso. El único requisito es que la deuda no haya prescrito.

Entre particulares, esto ocurre pasados cinco años y, en muchos casos, la reclamación se lleva a los tribunales precisamente porque al hacerlo paramos el cronómetro y evitamos que el simple paso del tiempo nos prive de cualquier opción para reclamar legalmente lo que se nos debe. Si en ese proceso judicial la deuda es reconocida pero aun así el demandado no paga, el acreedor puede solicitar la ejecución de la sentencia, lo que normalmente se traduce en el embargo.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que hay una parte de la nómina o pensión, el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional vigente, que es inembargable. Es decir, independientemente de los ingresos del deudor, los 1.184 euros mensuales (1.381 si nos prorratean las pagas extraordinarias) en los que ahora está establecido el SMI son intocables salvo que hablemos del impago de una pensión alimenticia.

A partir de esta cantidad, la cifra que el demandado debe destinar mensualmente a resarcir la deuda depende de sus ingresos netos (descontando las cotizaciones y retenciones fiscales), a los que se restará el valor del SMI. A la cifra resultante se le retrae un porcentaje, que siguiendo una escala establecida por ley, será de entre el 30% y el 90%. Así, si el sueldo es menor o igual al doble del SMI aplicable, la cantidad embargable será el 30% de los ingresos que superen el salario mínimo. Este porcentaje será del 50% si subimos un peldaño y los ingresos están entre el umbral anterior y el triple del SMI, del 60% si se sitúan entre el triple y el cuádruple del SMI, del 75% si los ingresos están entre el cuádrupe y el quintuple, y del 90% cuando se gana más del SMI multiplicado por cinco.

Sin embargo, la ley prevé que se pueda aplicar una rebaja si se tienen cargas familiares y demostramos que la cantidad resultante de la aplicación de la escala nos puede dejar en una situación complicada. Una vez establecido el importe de los pagos mensuales, el embargo se mantendrá hasta abonar íntegramente la deuda y sus intereses.

Además, a la cantidad resultante de la aplicación de la escala legal habría que sumar los intereses. Por un lado, la sentencia ya habrá añadido a la deuda inicial los de demora (o moratorios), pero tener que recurrir al embargo, y por tanto al cobro 'por plazos', implica un nuevo retraso, por el que el acreedor también debe ser indemnizado. De ahí que a la cantidad marcada por la sentencia se le aplique un segundo interés, que es el legal del año en curso (3,25% en 2023) más dos puntos. La notificación de embargo llega a la empresa, que pasa a quitar esa parte de la nómina y desviarla al juzgado. Si cambiamos de empresa, la nueva recibirá el aviso en cuanto le dé de alta en la Seguridad Social.

Pero, ¿qué pasa cuando el deudor cobra justo el salario mínimo? Pues que el embargo no podrá ejecutarse y quedará a la espera de que pueda tener un salario más alto, un trabajo mejor, una devolución de la campaña de la renta o un ingreso por la venta de una propiedad. Hacienda sabe que hay una ejecución de sentencia, así que cuando ingrese una cantidad que exceda el SMI ordenará el embargo. Además, el acreedor también puede pedir la puesta en marcha -o mejora- del embargo si sabe que las circunstancias económicas del deudor han cambiado.

Por otra parte, la situación también puede afectar a la pareja del deudor si están casados en régimen de gananciales y la deuda es posterior a la boda ya que el acreedor podría instar el procedimiento de reclamación hacia ambos cónyuges.

