¿Se puede pagar cualquier compra con calderilla? David Crigger | Bristol Herald Courier Desde la entrada en circulación del euro la Comisión Europea establece en cincuenta el número máximo de monedas que, independientemente de su valor, un estableciemiento está obligado a admitir IRATXE BERNAL Miércoles, 2 octubre 2019, 00:04

Hace dos años, Nick Stafford quiso pedir información telefónica al Departamento de Vehículos a Motor de Lebanon (Ohio) sobre el impuesto de trasmisión que debía pagar por la comprar de dos vehículos se segunda mano. Le contestaron en un 'call center' donde nadie sabía ni darle la información que pedía ni decirle quién podía dársela. Al final de una tarde desesperante, la llamada acabó siendo rebotada a Richmond, en Virginia. Stafford se pilló tal cabreó que, además de poner tres demandas para quejarse de la mala atención al público, cuando por fin supo qué trámites tenía que hacer y cuánto le iban a costar (2.987,45 dólares) decidió pagar, sí, pero con toda su mala leche; con 298.700 monedas de un centavo que el personal del Departamento de Vehículos a Motor tardó casi doce horas en contar.

Como venganza no está mal. Un poco aparatosa quizá (Stafford tuvo que comprar cinco carretillas y contratar a once personas para que le ayudaran a desprecintar los blisters que contenían los centavos entregados por el banco), pero efectiva. Aunque no entre nosotros. En Estados Unidos, como averiguó Stafford, una ley obligaba al Departamento de Vehículos a Motor a contar calderilla porque todas las monedas de curso legal son una forma de pago admisible para cualquier tipo de deuda, impuesto y pago público. No importa cuántas sean. A en cambio, no es posible abonar ninguna deuda con más de cincuenta monedas independientemente del valor que tengan éstas. De modo que cien euros es el importe más alto que se puede llegar a pagar tirando sólo de calderilla.

Así lo establece el artículo 11 del reglamento sobre la introducción del euro del Consejo Europeo, que limita a esas cincuenta monedas cualquier pago en metálico que se efectúe ya sea a un estamento público, una entidad bancaria, un comercio e incluso entre particulares. Aunque deja abierta la posibilidad de que receptor sí acepte el pago, sólo «la autoridad emisora y las personas designadas específicamente por la legislación nacional del Estado miembro emisor» están obligadas a tanto recuento.

Entre éstas últimas están las entidades financieras, como bien saben en la sucursal del Banco Santander en Palamós a donde en 2010 acudió un hombre con 40.000 monedas de 1, 2 y 5 céntimos para pagar 1.995 euros. De modo que la venganza de Stafford sólo sería posible si nuestra víctima es un banco, que, por cierto, podría cobrarnos. Lo permite el Banco de España, que obliga a las entidades de crédito a aceptar estos pagos dándoles la opción de condicionar la confirmación de la operación a un recuento posterior y dejarlas mientras en depósito, y de cobrar una comisión por este depósito que deberá estar reflejada dentro de las tarifas y comisiones máximas que aplicará cada entidad.

Si lo que queremos es obtener cambio, como ocurre en muchos comercios, también podemos acudir al propio Banco de España, que puede realizar el cambio de billetes y monedas por otras de menor denominación en sus oficinas, pero con un límite: 100 unidades ó 1.000 euros por persona y día.

Aunque esta vez es para evitar la economía sumergida y el fraude fiscal, tmbién el pago con billetes está limitado por ley. En noviembre de 2012 entró en vigor la limitación de 2.500 euros si una de las partes sea un profesional o una empresa, exceptuando los bancos. Posteriormente, el Gobierno indicó que dicha cantidad se reduciría a 1.000 euros en las operaciones entre empresas o autónomos y particulares. En caso de incumplimiento la sanción sería de un 25% sobre lo pagado, es decir de 250 euros en adelante.