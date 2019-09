¿Responden igual hombres y mujeres a una misma oferta de empleo? Un estudio de LinkedIn asegura que los anuncios que sugieren agresividad o presión echan para atrás a una de cada cuatro candidatas y a uno de cada tres candidatos IRATXE BERNAL Lunes, 9 septiembre 2019, 23:58

«No es sólo lo que dices, sino como lo dices». Las palabras que las empresas utilizan en las ofertas de empleo, las entrevistas a candidatos o en sus redes sociales son percibidas de forma distinta por hombres y mujeres, por lo que si una compañía quiere de veras crear equipos de trabajos igualitarios debe prestar más atención a la descripción que hace tanto de los puestos como de las personas que busca para ocuparlos. Esa es al menos la recomendación que hace la red social profesional por excelencia, LinkedIn, que ha encargado al King's College de Londres un análisis para determinar cómo el lenguaje determina la respuesta de los candidatos a las ofertas de empleo.

El documento, titulado precisamente 'El lenguaje importa', desvela por ejemplo que hay palabras que, leídas en una oferta de trabajo, parecen asustar más a las mujeres que a los hombres. Pese a que entre ellas es un poco más frecuente incluir expresamente la ambición en su descripción personal (aparece en un 35% de los perfiles femeninos frente al 32% de los masculinos), los términos que, de alguna manera más o menos directa, les hagan deducir que en el lugar de trabajo hay un ambiente de excesiva agresividad, exigencia, competitividad o presión echan para atrás a una de cada cuatro mujeres.

Entre los varones, el número de quienes también muestran su rechazo a las ofertas que evocan estos valores baja a uno de cada tres. Así que para evitar un entorno laboral muy masculinazdo, o al menos dominado por quienes dan demasiado valor a esas cualidades, la red social invita a las empresas a suavizar esas descripciones y hablar de puestos en los que se precisa agilidad o rapidez en vez de emplear expresiones que evoquen que el trabajo implica estar bajo presión.

Trabajadores, eficientes y fiables

El informe también muestra que pese a esas preferencias a la hora de responder a las ofertas, en principio no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres a la hora de definirse a sí mismos en las entrevistas de trabajo, como lo demuestra que las tres palabras más empleadas por ambos sexos sean las mismas: trabajador, eficiente y fiable, como podríamos traducir las expresiones inglesas 'hard-working', 'good at my job' y 'confident'.

En lo que ya cambian un poco las cosas es en la enumeración que cada quien hace de sus aptitudes y actitudes. Los hombres hacen más hincapié en las primeras, en describir sus cualificaciones técnicas (formación y experiencia), mientras que las mujeres tienden a destacar rasgos de su carácter que, en su opinión, facilitaría su encaje en un equipo de trabajo. Ellas, además de cualificadas, inteligentes y competentes, quieren ser vistas como simpáticas y solícitas o solidarias. Ellos, por el contrario, se limitan a definirse como fuertes, honestos y, de nuevo, fiables.

En este punto, al destacar estos rasgos en su perfil, las mujeres parecen estar más en concordancia con lo que piensan los reclutadores, entre quienes el 92% considera más importantes esas cualidades (las denominadas 'soft skills') que las relacionadas con las cualificaciones técnicas, pese a que esas segundas son más fácilmente evaluables sobre el papel. De hecho, la red social aconseja a quien este moviendo su currículum a reconsiderar cómo se autodefine y a las compañías, a ser más descriptivas sobre el tipo de persona que quiere incorporar a su equipo. No es la primera vez que LinkedIn insiste en la necesidad de destacar entre nuestras credenciales estos atributos personales que, según los expertos, cobrarán cada vez mayor relevancia a medida que los trabajos se vayan automatizando. Hace dos años, entre esas actitudes destacó la especial preferencia de los reclutadores por quienes se definían como comunicativos, organizados y colaborativos.

Por último el informe analiza qué aspectos de las ofertas de empleo atraen más a hombres y mujeres, y pese a que no hay grandes diferencias y todo el mundo ponga como principal valor de decisión el salario, las conclusiones aseguran que ellas valoran más que ellos que en el puesto exista flexibilidad horaria, la posibilidad de trabajar desde casa y coberturas médicas. LinkedIn recomienda a las empresas que se esfuerce por mostrar que sus políticas de conciliación son para toda la plantilla y no sólo para quienes hijos.

Quizá esa sea una forma de evitar que en las entrevistas de trabajo el 66% de las mujeres no se atreva a preguntar por la gestión que la empresa hace de las bajas, excedencias, reducciones horarias o reincorporaciones al puesto derivadas de la maternidad por miedo a crear una sensación negativa. Y lo que es peor, para el 40% ese miedo no desaparece ni después de haberse incorporado a la platilla y posponen la cuestión hasta que efectivamente llega la hora de planteársela.