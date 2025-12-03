¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres? La ley vasca otorga una mayor autonomía para decidir el reparto de los bienes. Incluso se puede dejar sin nada a alguno de los descendientes

El cuidado de las personas mayores cuando ya no pueden valerse por sí mismas es un asunto delicado que en no pocas ocasiones acaba con la buena relación entre hermanos. Especialmente cuando esa persona no quiere entrar en una residencia ni tampoco convivir en su casa con alguien que se dedique profesionalmente a los cuidados. Es entonces cuando los hijos tienen que decidir de qué manera reparten su tiempo para atender las necesidades del familiar dependiente. A veces esta problemática se resuelve con la figura del pacto asistencial.

Se trata de un acuerdo entre un adulto mayor con limitaciones y otra persona o entidad que se compromete a prestar este servicio en un futuro. Puede ser un familiar directo, como los hijos, un sobrino, o incluso una tercera persona. El acuerdo establece las tareas que deberá asumir el cuidador designado, y de qué manera se le remunerará o será beneficiado en una futura herencia.

Los pactos asistenciales aún no están muy generalizados, así que lo normal es que sean los hijos quienes, llegado el momento, deban llegar a un acuerdo para repartirse el tiempo dedicado a la persona mayor. Esta, por su parte, puede decidir premiar al descendiente que se haya comprometido más con su cuidado. Por que, más allá de consideraciones sobre lo que es o no de justicia, ¿se puede primar en la herencia al hijo que más tiempo ha dedicado a sus padres o a cualquier otra persona dependiente?

«En la mayor parte de España la ley no hace distinciones», explica Iñaki Barredo, de Barredo Abogados. El Código Civil común -que rige en todo el territorio nacional salvo Euskadi y Navarra- obliga a reservar dos tercios de la herencia repartidos por igual entre todos los hijos. Es posible desheredar a un hijo, pero este acto jurídico debe responder a motivos muy concretos: maltrato de obra (insultar gravemente), físico, o negación de alimentos. Incluso el maltrato psicológico, incorporado a la doctrina por el Tribunal Supremo.

Sin embargo, cualquiera de estas circunstancias deben demostrarse ante un juez mediante una prueba pericial o documental una vez que el testador -es obligatorio que la persona que deshereda deje testamento- ha fallecido.

La excepción foral

«Pero en el País Vasco la situación es diferente. Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco, los padres pueden dejar más -o incluso toda la herencia- a uno solo de los hijos, sin tener que justificarlo ante un juez», precisa.

Esta libertado de decisión es heredera del antiguo derecho foral vizcaíno. Y convierte a Euskadi, junto a Navarra, en la comunidad con mayor autonomía para decidir sobre el reparto de la herencia.

«No hace falta alegar motivos ni conflictos familiares; basta con que esa voluntad quede claramente reflejada en un testamento ante notario. Las promesas verbales, por bienintencionadas que sean, no tienen ningún valor legal», aclara el abogado, quien constata cómo cada vez más familias vascas se acogen a esta posibilidad.

«Es una forma de evitar tensiones futuras y de premiar, legalmente, el compromiso que tantas veces pasa desapercibido. Eso sí, esta decisión requiere una buena planificación legal. Si el testamento no se redacta correctamente, pueden surgir impugnaciones o errores que frustren la voluntad del testador. Por eso es fundamental dejarlo claro, con asesoramiento profesional y previsión», añade Barredo.

