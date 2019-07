La fórmula para ahorrar mientras gastas Entidades y aplicaciones para móviles ofrecen sistemas de ahorro por redondeo que aplican a los pagos hechos con las tarjetas de débito o con los recibos domiciliados IRATXE BERNAL Martes, 2 julio 2019, 01:08

Para la mayoría de los mortales ahorrar es tan complicado como necesario. Propuestas y gurús con métodos infalibles hay muchos, pero en realidad hay pocos atajos más allá que ponerse a echar cuentas y revisar el presupuesto familiar para ver de dónde arañar algo que reservar para tener un poco de aire si vienen mal dadas, darse un capricho de vez en cuando o poner la vista en la jubilación. A partir de ahí, los más disciplinados optan por incorporar a ese presupuesto el ahorro como un gasto fijo más. Es decir, calculan de cuánto pueden prescindir y evitan cualquier tentación ordenado al banco su traspase sistematizado a otra cuenta, un fondo, un plan de pensiones… Para quienes no sean tan disciplinados la banca y las 'fintech' ofrecen otra opción: ahorrar con el redondeo.

El gancho comercial desde luego no tiene desperdicio; ahorrar mientras gastas dinero. ¿Y cómo es posible semejante prodigio? Pues digamos que simulando pagar más en cada compra para guardar como ahorro ese 'sobreprecio' que nos imponemos nosotros mismos. Ese decir, cada vez que realices un pago con la tarjeta de débito o te pasen recibos domiciliados por un importe mínimo previamente establecido por la entidad (suele ser de quince o veinte euros), Tranquilos todos, porque ese redondeo no se lo queda nadie, sino que se traspasa a otra cuenta de la que seamos titulares en la misma entidad. Al final, vendría a ser como imaginar que pagamos en efectivo y guardamos en un bote todas las vueltas.

Supongamos que contratas el servicio y que el importe mínimo determinado al que se aplica el redondeo es de 20 euros y que este redondeo es de cinco euros. Si gastas 22,5 en un mismo establecimiento (es decir, en un solo pago), el banco automáticamente pasará a tu cartilla un cargo de 25. De ellos, 22,5 lógicamente irán al pago de la compra que hayas realizado y los 2,5 restantes hasta 25 (que sería el siguiente múltiplo de cinco) se transfieren a tu cuenta auxiliar. En ocasiones, esa segunda cuenta ofrece un interés algo mejor que el de la cuenta corriente a la que está vinculada la tarjeta.

Ejemplos en el mercado

En el mercado español ya hay ejemplos como de los de la Cuenta Calderilla de Abanca o el servicio Programa tu Cuenta del BBVA. La entidad gallega aplica un redondeo de múltiplos de cinco en todos los pagos de al menos 15 euros y lo ingresa en una cuenta auxiliar en la que ofrece un 0,15% TAE que se liquidará cada seis meses. Por su parte, el BBVA lo aplica a cada compra pero aplicando el redondeo hasta el siguiente euro. Es decir, que si pagas 1,09 euros el redondeo se realiza hasta 2, con lo que se traspasan 0,91 céntimos a la segunda cuenta del usuario. Al final de cada día se suman todos los redondeos y se traspasa la cantidad resultante.

Otra opción es la que propone la aplicación para 'smartphones' CoinScrap, que redondea al euro más cercano cualquier compra o cargo en la cuenta corriente y transfiere la diferencia a un producto de seguro de vida-ahorro contratado con Caser. También hay otras app, como Arbor, que permiten establecer los límites y redondeos que más se ajusten a cada caso y vincular el redondeo a cuentas en una serie de bancos asociados.

Evidentemente es una forma de ahorrar a partir de un dinero, el de los 'picos', con el que rara vez contamos. De hecho, este sistema podría considerarse como una actualización tecnológica a la clásica o hucha en la que algunos depositan periódicamente la chatarrilla que han acumulado en bolsillos o carteras. También es un sistema que consigue llamar la atención sobre esos 'gastos hormiga' que nunca tenemos en cuenta a la hora de realizar un presupuesto mensual pero que no por ello dejan de sumar. Pero no es tan metódico como recomiendan los expertos (rara vez sabemos al céntimo lo que vamos a gasta durante un mes) ni ayuda a crear un verdadero hábito de ahorro que permita después realizar inversiones de cierta importancia. Sirve, que no es poco, para recordarnos que cada céntimo cuenta.