Las preguntas clave para el pequeño comercio vasco Una de las sesiones de la pasada edición del seminario '¿Por qué no me salen las cuentas?' BilbaoDendak imparte el seminario '¿Por qué no me salen las cuentas?' que agrupa seis talleres gratuitos para analizar la estrategia del negocio IRATXE BERNAL Jueves, 31 enero 2019, 00:21

¿Por qué no me salen las cuentas? Si hay una pregunta que da miedo a cualquier emprendedor es esta. Mucho, además, porque si te la planteas es porque las cosas no van como quisieras y porque, generalmente, no hay una única respuesta. Por eso BilbaoDendak ha escogido ese título para agrupar los seis talleres gratuitos que semanalmente impartirá a partir del próximo martes en colaboración con la Diputación Foral y de la mano de los especialistas de la consultora Bultz-Lan para ayudar a los gestores de pequeños comercios a detectar los puntos débiles de su estrategia empresarial.

«Tanto detrás del éxito como del fracaso hay siempre una suma de varios factores. De hecho, lo mejor del seminario es que vemos los números de cada negocio y eso les obliga a reflexionar qué se está haciendo en diferentes áreas. Lo ideal es asistir a los seis talleres, pero se puede ir sólo a los que nos interese. Cada uno aborda una cuestión y, como trabajamos en grupos muy pequeños, los participantes pueden encontrar solución a sus problemas particulares pero también aprender cómo evitar errores cometidos por otros», explica Pedro Marina, uno de los consultores de empresa que impartirá los talleres.

Las seis claves

Así, el seminario desbroza la gran pregunta en seis que tampoco son inofensivas: qué hacer para que los clientes sepan que existes, qué hacer para que vayan a tu establecimiento, qué para que entren y qué para que compren. Después también hay que saber qué hacer para que vuelvan y qué para que te recomienden. «Parecen preguntas muy elementales pero la verdad es que lamentablemente muchas de las personas que tienen un pequeño negocio no se ha planteado la mitad», resume el experto.

Pero antes incluso de llegar a estas seis preguntas, Marina recomienda, sobre todo a quienes aún no han subido la persiana, plantearse una estrategia previa. «Hay que saber cómo queremos que se nos vea. ¿Abro un negocio de ropa o abro un negocio de ropa de un estilo determinado para un público determinado? ¿Queremos que el público nos identifique como una tienda barata o cara, con una calidad alta, media o baja? ¿Qué experiencia quiero vender? Si yo menciono una determinada marca de automóviles enseguida sabes si te hablo de coches deportivos o utilitarios. Si te digo el nombre de un supermercado, automáticamente piensas en precio. Para que el público haga esa identificación la marca ha hecho mucha estrategia. Uno de los puntos fuertes de las grandes marcas es precisamente que tienen una estrategia muy bien definida y, por una mera cuestión de escalas, si un pequeño comercio no tiene clarísimo qué imagen ofrece se le pone muy difícil competir», resume Marina el punto de partida.

Cuando tenemos esa definición, o incluso diferenciación, es cuando hay que plantearse «cómo lograr que sepan que existimos». «Tenemos que saber a qué cliente nos dirigimos para saber qué acciones son las que me acercan a ellos. Lo ideal es estar físicamente situado cerca de tu público objetivo, porque si no lo estoy me costará más vender, pero el hecho de estar bien ubicado no basta y la lejanía se puede paliar haciendo 'ruido'. Si mi público son los surfistas es fácil localizarlos y saber dónde debo realizar las acciones publicitarias, pero si la clientela es más generalista hay que perder el miedo al 'show'. ¿Por qué no realizar acciones como las que tanto nos llaman la atención cuando las organizan las grandes firmas? ¿Qué pasa si para vender bañadores decido ponerme en bañador? ¿Por qué no organizar acciones conjuntas con comercios vecinos», ríe Marina.

Promociones y rebajas

Por supuesto que esas acciones han de dejar claro dónde se encuentra el establecimiento para facilitar que el público se acerque a la tienda y se fije en el escaparate. Y aquí de nuevo se puede recurrir a 'show' para hacerlo más intercativo y sorprendente. «Hay recursos muy sencillos, que antes costaban un riñón pero ya no son tan caros. ¿Por qué no poner una tele de 40 pulgadas de segunda mano en la que vayan pasando fotos de nuestros productos cargadas desde un 'pen drive'? Además se puede echar mano de las promociones», explica el especialista matizado un detalle: «promoción no es lo mismo que rebajas».

De hecho, Marina recomienda huir de «enfoques generalistas». «Eso de que todos tenemos que celebrar el Black Friday… Si todos hacemos las mismas promociones al mismo tiempo no llamamos la atención. En realidad lo que hay que hacer es diferenciarse y tomar de esas tendencias sólo lo que nos aporte valor. ¿Por qué no celebrar el cumpleaños del dueño en vez del viernes negro. Cada quien puede inventarse lo que quiera», dice vehemente.

Que entren y compren

El siguiente paso es lograr que traspasen el umbral, porque que se acerquen hasta nuestro negocio no implica que entren. «Cuántas veces miramos un escaparte y no nos animamos a entrar en el comercio. Aquí no está de más que se vea que dentro pasan cosas, como que puedo probar la bici en marcha porque está situada sobre un rodillo o subirme a la tabla de surf porque está en una estructura que simula que una ola. Después llega el momento clave, el de la compra, pero si estamos ahí ya hemos hecho muchas cosas bien», anima Marina.

«Para que nos compren hay que saber qué hemos acertado poeniendo el precio, que tenemos disponibilidad de tallas, que hacemos recomendaciones valiosas, que ofrecemos un gran servicio postventa. Quien ha dado todos esos pasos que hemos dicho es porque tiene interés, así que no hay que defraudarle pero tampoco agobiarle», aconseja.

Ya 'sólo' queda que vuelvan y nos recomienden. «Puedes ofrecer vales que caduquen en un tiempo determinado, pedirle que te siga en las redes para informarle cuando dispones de algún producto en concreto, mostrarle con que equipación puede completar la que ya tiene... De cada compra se extrae información muy útil si se sabe utilizar para que el cliente que vino por un motivo o un producto sepa que puede volver a por otros servicios». Si logramos que repita, además de un cliente será además un prescriptor. «Los pequeños comercios no pueden competir en la vorágine de los 'influencers', que además es un modelo cuestionado, pero sí puede contar sus historias en Instagran y contar con otros prescriptores. ¿Por qué nos da reparo pedir a familiares y amigos que hablen de nuestro comercio si además donde queremos tener éxito es en nuestro entorno?», cuestiona.

BilbaoDendak completa esta oferta formativa gratuita con una nueva edición del seminario 'Tu negocio es rentable. Lo vemos', que consta de una única sesión de dos horas. «Es un handicap tremendo, pero pocos negocios conocen a fondo su propia cuenta de explotación. Muy pocos comerciantes saben determinar el precio de una hora de su propio trabajo y saber si les compensa o no echar mil horas, por ejemplo», lamenta el experto.