Pregúntale al 'bot' Carlos Valdespina, de SalusPlay, presenta la herramienta. / Jordi Alemany El Colegio de Enfermería de Bizkaia es el primero del Estado que recurre a la inteligencia artificial para formar a sus miembros IRATXE BERNAL Miércoles, 30 enero 2019, 01:07

«Cualquier enfermero que esté de guardia a las tres de mañana y no tenga a quien plantearle una duda va a poder a acudir a la herramienta sabiendo que la información que ésta le ofrece de manera inmediata es tan veraz como la que encontraría en una base de datos científica que a veces no hay tiempo para consultar. Al final es como tener un grupo de WhatsApp en el que sabes que al otro lado siempre, las 24 horas del día y los 365 días del año, hay alguien para confirmarte cómo calcular la dosis de un medicamento o decirte qué suero es compatible con un medicamento determinado». Esta comparación sirve a Carlos Valdespina para explicar la función del 'bot' que su empresa, SalusPlay, acaba de presentar y que ya pueden utilizar gratuitamente y de manera pionera los 8.500 miembros del Colegio de Enfermería de Bizkaia.

Un 'bot' es un programa informático que imita el comportamiento humano y que, por tanto, es capaz aprender e interactuar con el entorno. Nos los encontramos ya (y dan el pego) en los servicios online de atención al cliente de muchas empresas. Al otro lado del chat rara vez hay ya hay personas. Lo normal es que nuestra consulta sea recogida por un robot que, si ya ha respondido antes a la misma duda, sabrá qué respuesta ha de darnos aunque planteemos la pregunta de forma totalmente distinta a como lo han hecho antes otros usuarios. Es la inteligencia artificial (concretamente el 'machine learning') aplicado en este caso a la enfermería.

Bilbao Triathlon

«Aunque no empezamos a trabajar en ella hasta hace un año, la idea surgió por las dudas propias que a mí, como enfermero, me surgieron tras contraer leptospirosis en la edición de 2017 de la Bilbao Triathlon. Ahí es cuando pensamos en la posibilidad de crear un 'bot' que en que incluiríamos una información de partida, pero que en caso de recibir una pregunta que no estuviera ya incluida en su base de datos, nos la pudiera transferir. En un plazo máximo de 24 horas nuestros médicos y enfermeros la contestan y, aunque sólo los usuarios de la modalidad 'premiun' tienen la posibilidad de trasladar preguntas, la respuesta queda ya incorporada a la base a disposición de todo el mundo. Es decir, no sólo se responde a quien la plantea, sino a cualquiera que en adelante tenga esa misma duda. Y, mientras, cuanta más información maneja, más preciso es el 'bot' en la búsqueda de respuestas», explica el director de SalusPlay.

«Creemos que tiene un gran desarrollo porque va ligado a las llamadas organizaciones que aprenden, en las que se pretende que el conocimiento de todos los empleados esté disponible también para todos. Ahora si un enfermero cambia de planta o se jubila se lleva consigo toda la experiencia adquirida y si en su antiguo puesto era una persona de referencia aunque cubramos el puesto hemos perdido conocimiento. Gracias a esta herramienta si esas personas de referencia contestan a las dudas de sus compañeros de manera abierta, con respuestas que quedan a disposición de todos y de una manera ordenada, logramos que su experiencia permanezca en la organización. Esperamos que se reconozca como una herramienta de gestión del conocimiento y podamos empezar a trabajar con entidades como Osakidetza», señala Valdespina.

Otras funcionalidades

En las dos semanas que SalusOne, como han bautizado la herramienta, lleva a disposición de los enfermeros vizcaínos ya ha contestado a 130 preguntas, centradas especialmente en cuestiones relacionadas con urgencias, farmacología, el cuidado de pacientes críticos o de úlceras. Los profesionales también han demostrado gran interés por el resto de funcionalidades del 'bot', que también les permite acceder a una serie de herramientas clínicas y una base de datos de contenidos audiovisuales con más de 700 planes de cuidados de enfermería, más de 1.200 casos clínicos, una guía de administración de fármacos por vía parenteral y una biblioteca (también audiovisual) sobre 200 temas.

Además, mejora las opciones de disponer de formación continua al ofrecer, por un lado, 64 cursos acreditados a los que los usuarios pueden acceder de manera ilimitada y que pueden realizar a su ritmo y, por otro, a «píldoras» que además pueden recibir a modo de alerta en su móvil y con las que en apenas dos o tres minutos podrán repasar algunas de las cuestiones por las que hayan mostrado interés. «Nosotros ya impartimos formación online con la premisa de que no se puede limitar el uso de las nuevas tecnologías a facilitar al alumno un documento que en vez de ser leído en papel será leído en una pantalla. Ese tipo de aprendizaje sólo sirve para sacar una determinada titulación pero después muchas veces no es realmente asimilado y tendemos a olvidarlo. Por eso se nos ocurrió desarrollar los contenidos de nuestros cursos a modo de videojuego. Es un formato mucho más efectivo, aunque suponía romper un poco los moldes y parecía que hasta podía llegar a restarnos credibilidad, Pero no fue así, y ahora con estas píldoras creemos que pasa lo mismo; que para refrescar contenidos no hay que repasar un temario completo, que es mejor acudir a acciones formativas de apenas dos o tres minutos que se pueden consultar en cualquier momento desde el móvil y que encima el sistema te va a enviar periódicamente», subraya el director de SalusPlay.

La herramienta ya está disponible en la web tanto en la versión básica como premium (25 euros al mes) y ya cuenta con aplicación para los móviles con sistema operativo Android. La semana que viene estará también disponible para los iPhone.