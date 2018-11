No todo es precio

Una de las fuentes de preocupación del panorama económico internacional es la guerra comercial que está teniendo lugar entre USA y China. Los analistas internacionales comentan que el problema no se puede supeditar sólo a una guerra arancelaria de unos cuantos productos, sino que va más allá de eso. El asunto de fondo es que China quiere recuperar su papel dominante en el mundo perdido durante los dos últimos siglos, y los pasos que está dando para su consecución son significativos. Máxime cuando se trata de un régimen autoritario y comunista, o de lo que en estos tiempos se denomina 'capitalismo de Estado'.

En este sentido, el presidente Xi Jinping recientemente, y ante un foro de líderes políticos y empresariales del mundo en la primera feria de importación organizada por Pekín en Shanghái, reiteraba su defensa del multilateralismo y la globalización renovando sus promesas de librecambio y apertura de su economía a los inversores extranjeros. ¿Se trata nuevamente de cosmética/postureo o tiene una base cierta? Todavía es pronto para saberlo, ya que esta cantinela la hemos escuchado otras veces y por eso nos hace dudar de sus intenciones. Por cierto, no deja de sorprender que el líder de un país comunista sea el adalid del libre comercio.

Lo que sí es una realidad a día de hoy, es que China se está convirtiendo en una potencia global tecnológica y no solo se trata de un país que produce barato. Cuando hablamos de sus ventajas competitivas, todos pensamos inmediatamente en un mundo industrial caracterizado por tener unos costes mucho más competitivos. Y dentro de estos, fundamentalmente, unos menores costes laborales en comparación con nuestro envejecido y anquilosado modelo europeo cargado de Estado del Bienestar por todas partes. Esta creencia, aunque sea cierta, es incompleta y lo voy a tratar de argumentar con unos datos que seguro que no son los únicos importantes, pero pienso que soportan esta afirmación.

El Fondo Monetario Internacional estima que en 2026 el gasto de China en I+D habrá superado al de USA, siendo ya el mayor inversor en sectores estratégicos clave como la Inteligencia Artificial con un 48%, seguido por USA con un 38% y un 14% del resto del mundo. Si esto no le parece suficiente, sepa que se trata del país que más robots industriales está instalando en su tejido productivo. Y por último hay un parámetro que en mi opinión tiene mucha importancia, que es el número de 'unicornios' -no se asuste, que ahora lo explico- que existen en el país.

En el argot financiero se denominan 'unicornios' a las empresas startups tecnológicas no cotizadas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Pues bien, nos encontramos que de los primeros 50 'unicornios' del mundo 26 son chinos y 16 americanos. Y, lo que es más importante, no hay ninguna europea con datos a junio de este año publicados por el 'Financial Times'. Con la descripción genérica, seguro que le he dejado parecido. Pero si hablo de Uber, Airbnb, Pinterest o empresas americanas o Xiaomi china, seguro que ya le suena un poco más.

En definitiva, el tema de fondo es que podemos debatir de guerras comerciales, de protección arancelaria y de todo lo que usted desee, pero de vez en cuando deberíamos hablar y mejor que hablar analizar el porqué Europa ni está ni se le espera en ese nuevo mundo del emprendimiento tecnológico; y buscar las razones de cómo una economía supuestamente emergente hace apenas unos lustros, y con un sistema político autoritario, es capaz de crear un caldo de cultivo donde surgen nuevas ideas y se genera emprendimiento.

¿Podría ser que nuestro mundo occidental europeo ha dejado de tener hambre y nuestra sociedad mira más al pasado que al futuro? Pues eso, que no me he hecho defensora de un sistema que tiene muchos defectos de libertades y derechos básicos del ser humano de repente, ni mucho menos, pero sí considero que tanto nuestra sociedad como nuestras instituciones deberíamos de copiar buenas prácticas de fomento del sistema empresarial, venga de donde venga, y dejar de mirarnos al ombligo.