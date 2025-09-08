Plazas a 50 euros, turismo con tu mascota... las claves de los viajes del Imserso para esta temporada El Instituto de Mayores y Servicios Sociales comienza a enviar cartas de acreditación a pensionistas para la comercialización de los paquetes

El Ministerio de Derechos Sociales, responsable del Instituto de Mayores, procederá a lo largo de esta semana al envío de cartas con las que se confirma a los pensionistas la acreditación para poder reservar los viajes del Imserso para esta temporada. Su comercialización será entre los días 6 y 8 de octubre en función de la comunidad autónoma. En el caso de Euskadi será el lunes 6.

Los viajes del Imserso de este año llegan con novedades. Por primera vez, el Ministerio ha introducido este año una tarifa reducida de 50 euros, sin importar destino, para un total de 7.447 plazas destinadas a los pensionistas con menos recursos. Para este colectivo, la plaza tendrá solamente ese coste y la diferencia saldrá del presupuesto del Instituto de Mayores. De esta manera las personas con menor renta no se verán excluidas. El requisito que tendrán que cumplir los solicitantes será percibir una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social. El objetivo es fomentar el envejecimiento activo y la promoción de vínculos sociales entre las personas usuarias, además de prevenir la soledad.

Otra de las novedades que llega esta temporada, la número cuarenta desde que se iniciaron los viajes del Imserso, es que los pensionistas podrán viajar con sus mascotas en los viajes de costa peninsular e insular. Podrán reservar plazas para sus perros y gatos de acuerdo con la normativa y sus cuidados, y poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

Por otro lado, el Ministerio destaca que estos viajes generan empleo y una importante actividad económica en nuestro país, con la ventaja añadida de que este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja. Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.

El procedimiento a seguir para la comercialización de los paquetes arranca esta semana con el envío de un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas. En la misiva se informará de la fecha exacta en la que podrán reservar sus viajes. Comenzará el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y Euskadi, y el día 8 se abrirá el portal para los residentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Los pensionistas españoles podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI. Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.