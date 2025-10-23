«El perro es como un paquete»: la polémica sentencia del tribunal de la UE que indigna a los dueños de las mascotas Equipara la indemnización por la pérdida de un can en un vuelo con la del equipaje

Jorge Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:04

Pese a que la legislación española los considera «seres vivos dotados de sensibilidad», los animales son tratados como un objeto en determinados ámbitos. Por ejemplo, en el transporte aéreo. Dentro de un avión, un perro, gato, u otra mascota tienen la consideración de equipaje. Así lo acaba de determinar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha resuelto el caso de una mujer cuya perra se escapó camino del avión que debía transportarlas desde Buenos Aires a Barcelona.

El animal no fue encontrado, y su dueña solicitó 5.000 euros en concepto de reparación del daño moral sufrido por la pérdida. La aerolínea, por su parte, admitió su responsabilidad y el derecho de la mujer a ser indemnizada, aunque con el límite previsto para el equipaje facturado.

El tribunal mercantil de Madrid que se hizo cargo del caso elevó una cuestión prejudicial al TJUE para que determinara si el concepto de equipaje excluye o no a los animales de compañía que viajan con los pasajeros. El tribunal europeo, en un reciente fallo, ha respondido que no. «En efecto, aunque el sentido ordinario del término 'equipaje' se refiere a objetos, esto no permite concluir que los animales de compañía no estén comprendidos en dicho concepto», explica en una nota de prensa.

Según el Convenio de Montreal -marco jurídico aplicable dentro del derecho internacional en este caso-, además de la carga, los aviones efectúan el transporte internacional de personas y equipaje. El de personas cubre el de pasajeros, «de modo que un animal de la compañía no puede asimilarse a un pasajero». Por tanto, «a efectos de una operación de transporte aéreo» un animal de compañía está considerado como equipaje. Así, la indemnización del daño derivado de su pérdida «está sujeta al régimen de responsabilidad previsto para el equipaje». Este convenio establece que el transportista «estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero».

La declaración especial de valor

Aquí entra en juego lo que se conoce como declaración especial del valor de la entrega del equipaje de mano. Un trámite que en caso de pérdida o daños del equipaje, permite gestionar el cobro de una indemnización. El TJUE recuerda que, a falta de declaración especial, el límite de responsabilidad de la aerolínea por la pérdida del equipaje comprende tanto el daño moral como el material.

Si un pasajero considera que ese límite es demasiado bajo, esa declaración le permite fijar un importe más elevado siempre que el transportista aéreo esté de acuerdo y, eventualmente, mediando el pago de una cantidad adicional.

El tribunal europeo subraya que el hecho de que la protección del bienestar de los animales constituya un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea no impide que puedan ser transportados como equipaje y sean considerados como tal a efectos de la responsabilidad derivada de su pérdida. Siempre, eso sí, que se tengan en cuenta las exigencias relativas al bienestar del animal durante el viaje.

La sentencia ha despertado la indignación de algunas asociaciones animalistas y de defensa de las mascotas. «Un perro no es una cosa, no es un bulto, no es una maleta, es un ser vivo», considera José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

Doval califica la resolución como «un paso atrás en la lucha que muchas organizaciones, entre ellas la RSCE, llevamos impulsando para que los animales cuenten con una carta de derechos del siglo XXI, acorde con su papel en nuestras vidas y con los avances sociales y científicos en materia de bienestar animal».

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree el Convenio de Montreal se ha quedado obsoleto, ya que en su opinión «los animales de compañía no son un bulto ni un equipaje. En declaraciones a Televisión Española, la portavoz de la organización, Ileana Izvernizeanu, recomienda a los viajeros con mascotas que las aseguren o hagan una declaración de valor.