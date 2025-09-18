El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen El abogado laboralista Nacho de la Calzada explica este derecho a sus seguidores en redes sociales

G. C. Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

El Estatuto de los Trabajadores blinda a estos con ciertos derechos en el caso de que surjan ciertas urgencias. Por ello, el abogado laboralista Nacho de la Calzada ha recordado que existe un permiso que se puede solicitar a la empresa «sin preavisar y sin perder el sueldo» que muchas personas desconocen a los seguidores de su cuenta en redes, 'Un tío legal'.

«El Gobierno ha reforzado varios permisos como el de paternidad o maternidad... pero hay muchos trabajadores que no saben que pueden faltar al trabajo por causa de fuerza mayor y urgente», explica este experto. El conocido permiso de fuerza mayor no requiere preavisar porque, desgrana, «está pensado para situaciones excepcionales y urgentes». Obviamente, todas aquellas en las que no se tiene conocimiento previo para poder notificarlo y por las que se requiera la presencia del implicado.

Se trata de un derecho regulado en el articulo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores. «La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata». Y De la Calzada pone un ejemplo. «Si tu hijo tiene un accidente en el colegio y tienes que ir con él al médico, puedes usar ese permiso».

El permiso contempla cuatro días al año como máximo que pueden cogerse de forma flexible. Es decir, se hace el cálculo de las horas totales que suponen esas cuatro jornadas y, si solo es necesario coger unas horas, no es obligatorio ausentarse un día completo. Eso sí, es necesario justificarlo y la empresa tiene derecho a comprobar que se trata de una urgencia real. Este nuevo permiso se aprobó mediante el Real Decreto Ley 5/2023. Está vigente desde el 30 de junio del 2023.

Temas

Audiencias

Trabajo