Las mujeres no pierden el tren

El emprendizaje es esto. Ir parada a parada. A veces muy despacio y otras con un poco más de ritmo. Coincidiendo con gente que va, que viene, y con la que, quizá, rascando un poco, se encuentre algo provechoso en lo que colaborar. En pleno trayecto entre Bilbao y San Sebastián, Susana Zaballa echa mano de la metáfora ferroviaria para explicar que esa idea tan manida de que el emprendedor con éxito es ese «chico con bermudas de Silicon Valley que en cinco meses vende su negocio a Google», no sólo es pelín optimista. Es que además, siendo la más infrecuente, impide que veamos que hay otras formas de entender el éxito y otros modelos de emprendimiento. Y el viernes EmakumeEkin, la asociación que preside, subió a las suyas al tren que une las capitales vizcaína y alavesa. Un vagón reservado para emprendedoras de todo tipo y condición, decididas a hacer 'networking' a su manera. O sea, 'Neskworking'.

Esta iniciativa, organizada este año en colaboración con Imapct Hub Donostia, alcanza ya su cuarta edición y fomenta, a través de diversas dinámicas de grupo, la relación entre las participantes. «Se trata de facilitar la creación de contactos. Nos parecía que las formas tradicionales de hacer 'networking' son muy frías. A veces, hasta competitivas. Yo te doy mi tarjeta, tú me das la tuya, pero muchas veces no se pasa de ahí. No se llega a generar interés real por saber qué hace el otro. Así que se nos ocurrió que había que buscar otras fórmulas que permitieran crear contactos de los que de verdad puedan después salir colaboraciones. Así nació el 'Neskworking'», subraya Zaballa.

Y buscando ese entorno en el que sea más fácil que «salte la chispa», treinta empresarias tomaron el tren a las once de la mañana para reunirse en San Sebastián con otras quince emprendedoras. «Este año queríamos dar un pequeño salto y hacer ver a las participantes que su entorno no es sólo su ciudad. Que a sólo dos pasos de sus casas hay más oportunidades de negocio que también pueden explorar. Es una manera modesta de ampliar horizontes», ríe la presidenta de la asociación de mujeres emprendedoras.

Juntas, dedicaron la jornada a conocerse. Tan sencillo como eso. Tan difícil como eso. «Las emprendedoras aún no entendemos que debemos salir a la plaza pública a decir lo que hacemos. Establecer relaciones de negocios, hacer 'networking', no se nos da bien y es porque de alguna forma seguimos manteniendo ese rol que nos han inculcado de que la nuestra ha de ser una labor más callada. Más hacia dentro, por decirlo de alguna manera. Lo llevamos tan pegado al cuerpo que nosotras mismas no somos conscientes. Creemos que sólo por trabajar bien nos van a reconocer los méritos y no es así».

La cerveza de los jueves

Lo dice por propia experiencia. Cuando trabajaba por cuenta ajena y nunca se le ocurrió que «la cerveza de los jueves fuera parte del trabajo». «Y sí lo era –subraya–. De ahí salen nombramientos y a los que tú, con tus méritos que se han quedado dentro de la oficina, no llegas». «Además –insiste– entre las emprendedoras hay muchas que trabajan solas y desde casa, lo que resta oportunidades de relacionarse. Otras veces, las relaciones son muy endogámicas; se limitan a quienes trabajan contigo. Todo eso repercute en la búsqueda de nuevas oportunidades. Ese aislamiento genera inseguridad».

Y eso, la inseguridad, es lo único que no está permitido en el vagón del 'Neskworking'. Elena Carriedo participó ya el año pasado y este, repite. Es 'coach', formadora especializada en ayudar a otros a desarrollar su propio talento o el de sus equipos, y precisamente por eso sabe «lo importante que es la comunicación». «Yo, de hecho, en la mayoría de los proyectos procuro trabajar con al menos otra persona, porque creo que es mucho más enriquecedor para el cliente pero también para mí, y eso es también lo que se consigue en estas jornadas», explica. «No siempre surge la chispa laboral o personal que pueda generar un proyecto en común, pero el hecho de que, por ejemplo, en una de las dinámicas nos pidan a cada una que escriba un consejo para afrontar una situación concreta ya te aporta nuevos puntos de vista», dice vehemente.

En su caso, el año pasado sí hubo chispa. No fue instantánea, pero tras coincidir varias veces con una integrante de Hemen Here, una asociación de mujeres del sector audiovisual, acabó prendiendo la llama y Carriedo les ha impartido ya un taller de empoderamiento. «Se trata un poco de lo mismo, de enseñar por ejemplo a las directoras o guionistas a defender su idea ante un tribunal del que pueda depender una ayuda o una subvención, y que suele estar compuesto por hombres», subraya orgullosa a punto de subir al vagón, dispuesta como las demás a no perder ningún tren.