Patrones oscuros: los trucos del comercio electrónico para que compremos más El uso de interfaces para guiarnos por la web y de reclamos muchas veces falsos son recursos habituales en el 'e-commerce' IRATXE BERNAL Jueves, 8 agosto 2019, 01:24

Que las tiendas, y muy especialmente las grandes cadenas, tienen sus truquillos para hacernos comprar ya lo sabemos todos. Desde la colocación estratégica de las marcas más caras en las estanterías del súper hasta el diseño de unos pasillos que nos obligan a recorrer todo el establecimiento antes de llegar a la caja. En el universo digital esas argucias reciben el nombre que hace ya diez años les dio el consultor de usabilidad de páginas web Harry Brignull; 'dark patterns'. Es decir, patrones oscuros.

En tan elocuente definición, este experto británico hablaba de la serie de tácticas empleadas por las web para que les proporcionemos nuestros datos, hagamos click en una sección determinada o simplemente pasemos en su sitio mucho más tiempo del que en un principio habíamos pensado. Es decir, el uso de interfaces expresamente ideados para engañarnos y guiarnos por la web a su conveniencia. Y son un recurso muy común. El año pasado, por ejemplo, el Consejo del Consumidor de Noruega denunció que tres grandes tecnológicas, Microsoft, Facebook y Google, empleaban este tipo de trucos para evitar que los usuarios empleen las opciones avanzadas que más protegen su privacidad ofreciéndoles en cambio otras que sólo les aportan una falsa ilusión de control de esta información.

Aplicados al comercio electrónico estos patrones son los responsables de que al curiosear en una tienda online veamos mensajes que nos advierten de que quedan muy pocas unidades a la venta del producto que nos interesa, de que hay un número determinado de usuarios mirando la misma oferta en ese instante o de que, alguien, en le otra punta del mundo ha contribuido a mermar ese escasísimo stock realizando su compra. A veces esta informaciones son ciertas, pero otras son cebos falsos y su incorporación a la web es incluso un 'servicio' que algunas compañías especializadas ofrecen a los comercios para ayudarles a incrementar sus ventas.

Para determinar la incidencia de estos patrones oscuros, un grupo de investigadores de las universidades de Princeton y Chicago acaba de estudiar la forma en que 11.000 tiendas online comercializan hasta 53.000 productos y han determinado que en 1.254 sitios se emplean recursos como reprogramar los contadores para que falseen los indicadores de las existencias disponibles o el envío de notifican a todos los usuarios que han ganado un descuento supuestamente exclusivo. Mirando sólo la cifra, esos 1.254 pueden parecer pocos casos pero la cosa cambia cuando sabemos que entre quienes emplean estos patrones oscuros hay gigantes como Amazon y cuando el propio informe reconoce que sospecha que hay más casos que los que ha podido detectar.

Trucos más habituales

Según este estudio entre los trucos más habituales destacan por supuesto los que intentan acelerar la compra para que ésta sea menos meditada indicando los minutos que nos quedan para poder aprovechar la oferta, la escasez de productos disponibles o el número de usuarios interesados, pero otras son un poco más retorcidas. Por ejemplo, pueden ralentizar la búsqueda de informaciones que nos permitan obtener más datos sobre un producto; deslizarnos algo que no hemos comprado en el carrito de la compra; no advertirnos de determinados gastos hasta que ya hemos completado la compra; enviarnos mensajes que socavan nuestra moral cuando mostramos nuestra intención de darnos de baja de un servicio o convertir ese proceso de cancelación de una suscripción en un calvario; pueden presentan los productos y servicios (diferentes formatos o packs) de forma que resulte imposible realizar una comparación real de precios; forzarnos a completar un registro antes de cerrar la compra dando más datos de los que serían estrictamente necesarios para realizar la operación e incluso obstaculizar medidamente la búsqueda de un producto para que al final pensemos que ya que hemos dedicado tanto tiempo a encontrado debemos adquirirlo…

A veces hasta parecen ponerse en nuestro pellejo y esforzarse por no dejarnos tirados, como cuando al final del proceso nos informen de que la operación que deseamos hacer no es posible pero que, a modo de compensación, nos ofrecen una alternativa en la que no habíamos pensado. Todo vale si al final haces click justo donde ellos quieren