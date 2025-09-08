El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Qué pasa si no aviso a la empresa de que estoy de baja?

Pese a que la obligación de entregar el parte médico es de la Seguridad Social, el empleado puede ser sancionado si no avisa de su ausencia

I. B.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:12

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia en la que daba por bueno el despido disciplinario de un trabajador que no comunicó a su empresa que el médico le había dado la baja. Desde abril de 2023 esa comunicación (la entrega del parte médico) corresponde a los Servicios Públicos de Salud y no a los empleados, pero el argumento de la compañía, que la sentencia ratifica, es que una cosa es entregar el parte (justificar la baja) y otra, avisar de nuestra ausencia.

Dicho de otro modo; aunque demos por sentado que la empresa recibirá una notificación oficial comunicándole nuestra baja, debemos avisar de nuestra ausencia. Lo contrario podría llegar a interpretarse como un incumplimiento grave y culpable del principio de buena fe contractual y ser sancionable.

En teoría, la entrega telemática del documento a la empresa por parte de la Seguridad Social tiene como finalidad agilizar los trámites administrativos, pero en el caso concreto de la sentencia citada, la empresa no recibió esta comunicación hasta el cuarto día, cuando el trabajador ya se había reincorporado porque la baja sólo era de tres. Esta falta de información ocasionó problemas organizativos que, según la compañía, se podían haber evitado si el trabajador hubiera informado él mismo de que no podía asistir al trabajo. Dado que este mismo empleado ya había estado de baja con anterioridad y tampoco entonces había informado a la empresa -por lo que fue sancionado en tres ocasiones-, la firma consideró este desinterés como un acto de mala fe que justificaba el despido.

Aunque hay sentencias dispares, el fallo que da la razón a la empresa no es un caso aislado y, de hecho, ya en diciembre de 2023, la Audiencia Nacional indicó que, como ante cualquier otro motivo de ausencia al centro de trabajo, la empresa tiene derecho a exigir un preaviso por nuestra parte cuando vayamos a coger una baja.

Es decir, que, pese a la modificación de los trámites oficiales, la obligación de comunicar a la empresa la baja persiste y debe considerarse un deber básico de comunicación derivado de la buena fe contractual. Saltárselo puede tener consecuencias, sobre todo si el convenio colectivo considera falta (generalmente leve) no avisar de una ausencia por lo que lo recomendable es comunicarlo por escrito.

