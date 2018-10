El País Vasco, la sexta comunidad con más ciudadanos que usan internet FOTOLIA La brecha digital entre comunidades autónomas se reduce en los últimos diez años JESÚS L. ORTEGA Jueves, 25 octubre 2018, 00:53

En los últimos 10 años la brecha digital entre las comunidades autónomas españolas se ha reducido de forma notable. En concreto, la desigualdad en el uso de internet por parte de la ciudadanía ha caído a la tercera parte entre 2008 y 2017, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) publicado por la Fundación BBVA.

En el caso del País Vasco, hace una década el porcentaje de personas que utilizaban internet era del 64,2%, lo que situaba a Euskadi en el quinto puesto del ránking nacional de comunidades tras Madrid (71,8%), Baleares (67,1%), Cataluña (66,5%) y Navarra (64,4%). Además, estaba 3,2 puntos por encima de la media del 61,1% del conjunto de España y era un 13,1% superior a la región con menos usuarios, Extremadura (50,1%).

Pero el pasado año esas diferencias se habían recortado de tal manera que el País Vasco, pese a haber aumentado su porcentaje de población usuaria de internet en 23 puntos, hasta el 87,2%, incluso había perdido un puesto en la clasificación al ser superado, además de por las que ya estaban delante en 2008, también por Aragón (88,1%). En los dos primeros puestos continuaban figurando Madrid (90,7%) y Baleares (89,5%), mientras que Navarra había ascendido al tercer lugar (88,2%) y Cataluña caía al quinto (87,3%). Asimismo, la distancia sobre la media nacional (86%) ya sólo era de 1,2 puntos, y de 7,7 puntos sobre la comunidad con menos personas que utilizaban internet, Castilla-La Mancha (79,5%).

Acceso a Internet desde casa

El estudio del IVIE y la Fundación BBVA señala que el principal factor que determina el uso de internet es habitar en una vivienda que tenga acceso a la red, siendo un 83,4% los hogares españoles los que, a 2017, contaban con conexión. Porcentaje que en la comunidad autónoma vasca se elevaba hasta el 86,8%, por detrás de Baleares (89,3%), Madrid (88,9%) y Navarra (88,3%). Castilla-León era el año pasado la región con menos viviendas con acceso a internet, el 79,2%.

La principal causa que aducen los habitantes de hogares españoles sin conexión a la red es que no necesitan internet bien por falta de interés o por no considerarlo útil para ellos. El 67,7% indica este motivo, mientras que en Euskadi alegan esta razón la mitad de los 13,2% que no están conectados. Y la segunda causa que declaran, con el 43,7%, es tener escasos conocimientos para poder utilizarlo. Un motivo que en el País Vasco es la comunidad donde menos se señala, con el 32%.