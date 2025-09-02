Un padre consigue dejar de pagar la pensión a su hija de 28 años que cobra más que él Aunque la mujer no ha finalizado sus estudios sí trabaja, por lo que el tribunal considera que la mejora de sus circunstancias económicas justifican la extinción de la prestación

I. B. Martes, 2 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Alicante ha exonerado a un padre de pasar la pensión alimenticia a una hija de 28 años que, si bien aún está estudiando, ya trabaja y percibe más ingresos que su progenitor. Concretamente, tiene un sueldo anual de 13.754 euros (982 al mes), una cifra que supera en 2.792 euros el importe de la pensión por incapacidad permanente absoluta (783 euros mensuales) que cobra el progenitor.

La sentencia explica que, aunque está establecido que la mayoría de edad no exime a los progenitores de seguir pasando a sus hijos la pensión de alimentos, no hay una regla fija para determinar qué ocurre cuando el hijo ha terminado los estudios o tiene edad para valerse por sí mismo. De hecho, el Código Civil ni siquiera dice hasta qué edad puede percibirse.

Tampoco hay un criterio unánime para establecer si la actividad laboral del hijo conlleva la supresión de la pensión, ya que hay que examinar si ésta le permite gozar de mínima independencia económica. Otras cuestiones que pueden evaluarse son la capacidad económica del progenitor, si existe convivencia o incluso la relación de afectividad que haya (o no) entre ambas partes.

En este caso, el Tribunal ha revocado una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela al que el padre ya había solicitado esta medida, al dar por probado que las circunstancias económicas de la hija han mejorado desde el momento en que se estableció la pensión. Esta comparación no fue posible en el primer juicio ya que el padre, que es quien está obligado a demostrar esa mejora, no aportó pruebas.

En este segundo juicio, en cambio, da por probado que, aunque la mujer aún no ha finalizado sus estudios (está matriculada en asignaturas de tres cursos distintos del Grado de Trabajo Social), desde hace cinco años cuenta con un contrato indefinido en una fundación dedicada a los proyectos socioeducativos. De este modo, considera que «la beneficiaria de la pensión de alimentos ha mejorado claramente de fortuna, por lo que tiene perfectamente cubiertas sus necesidades», señalando además que sus ingresos son más elevados que los del padre (doscientos euros más al mes) y que no hay convivencia entre ambos, ya qué él reside en Tarifa.

Temas

Audiencias