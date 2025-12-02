Ya es oficial: el Estado pagará este mes una jugosa paga única a los funcionarios por la subida salarial El Consejo de Ministros ha hecho público el nuevo Real Decreto con el que descongela los salarios de 3,5 millones de empleados públicos

L. P. | G. C. Martes, 2 de diciembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Buenas noticias para los funcionarios. El Consejo de Ministros ha descongelado este martes los salarios de más de 3,5 millones de empleados públicos. Lo ha hecho a través de un nuevo Real Decreto con el que hará efectivas las subidas correspondientes a 2025 y 2026.

La noticia llega a raíz del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los tres principales sindicatos. De esta manera, se establece in incremento del 11% para el periodo 2025 a 2028, lo que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años. «Es un buen acuerdo, un excelente acuerdo para la Función Pública para varios años. No supone solo una mejora salarial, sino que revierte los recortes de la anterior Administración y garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios», celebró en su anuncio el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en rueda de prensa. .

El Estado abonará a los cerca de 540.000 empleados públicos que tiene a su servicio una única paga antes de que termine este mes de diciembre. Responde a los atrasos correspondientes a los importes derivados de la subida del 2,5% de este año, ya que tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. En cambio, los casi 2,5 millones de trabajadores restantes que dependen de otras administraciones (ejecutivos regionales, diputaciones, ayuntamientos...) deberán esperar el calendario que marque cada organismo. El Gobierno central les da de plazo para hacer efectiva la paga con los atrasos hasta 2028.

«Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Algunas ya han acordado que lo harán en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre y otras lo acordarán con los sindicatos», aclaraba el ministro. En principio, CSIF avanzó que la mayoría lo recibirá en la próxima nómina de enero.

1.140 euros de extra

Este extra que recibirán los funcionarios que trabajan para la Administración General del Estado a lo largo de este mes (el resto depende de cada administración) se situará en unos 1.140 euros de media, teniendo en cuenta que el salario medio se sitúa en unos 3.300 euros brutos (aunque este no es el sueldo más habitual, puesto que las rentas altas tiran al alza de la media), según señala el ministerio con datos del INE y tal y como había adelantado este periódico. No obstante, previsiblemente no servirá para compensar la escalada de los precios en esta recta final de año, puesto que la inflación se eleva al 3%.

Y ya con el nuevo año todos los empleados públicos que hay en España (más de 3,5 millones si se incluyen los que trabajan en empresas públicas) disfrutarán ya de una subida salarial del 4%: el 2,5% correspondiente a 2025 y otro 1,5% de 2026, lo cual supondrá un incremento medio de más de 130 euros al mes. Esta doble subida consecutiva supondrá que en apenas un año recibirán un extra de 1.841 euros de media, que incluso podrá incrementarse por encima de los 2.000 euros adicionales si en enero de 2027 se les abona ese 0,5% variable y consolidable si finalmente el IPC de 2026 está por encima del 1,5%.

El año 2027 comenzará con otra subida del 4,5% y en 2028 se aplicará un alza del 2% para completar esa ganancia del 11%, que será del 11,4% por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año. De esta manera, la remuneración media para un trabajador público a tiempo completo sobrepasará los 50.000 euros brutos al año en 2028.