El nuevo certificado obligatorio desde este verano para pedir al banco una hipoteca por la compra de un piso

Ese documento es obligatorio para la tasación de la vivienda desde mediados de agosto

G. Cuesta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:01

En plena vorágine inmobiliaria, desde este mes de agosto se suma un nuevo trámite obligatorio para poder solicitar una hipoteca al banco en el proceso de compra de una vivienda. Desde el pasado día 12, es obligatorio tener un Certificado de Eficiencia Energética (CEE), un nuevo requisito para conseguir la tasación hipotecaria necesaria para la concesión de la financiación del banco.

Este documento debe estar vigente y registrado. Tiene como finalidad informar del consumo y emisiones de CO2 de la vivienda, con una escala de la A, más eficiente, a la G, menos eficiente. El propietario es el responsable de tramitarlo y abonarlo. Hasta ahora era obligatorio para vender, pero no para pedir la tasación hipotecaria. Ahora, sí.

«Desde este verano, no podrás hipotecar una vivienda sin el certificado de eficiencia energética. Antes muchos lo hacían al final o el comprador lo exoneraba… ahora sin ese papel no hay tasación y. sin tasación. no hay hipoteca», resume el agente inmobiliario Sergio García en sus redes sociales.

La nueva normativa se publicó en la Orden ECM/599/2025, a 10 de junio sobre certificación energética. Una novedad que hace conveniente solicitar el CEE antes de firmar el contrato de arras. De no ser así, la adquisición de la vivienda podría retrasarse o bloquearse.

