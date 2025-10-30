La novedad de BBVA para pagar con el móvil La 'app' del banco vasco se convierte en la primera que permite abonar compras en los iPhone al margen de Apple Pay

BBVA acaba de lanzar una aplicación que permite a sus titulares de una tarjeta Visa realizar pagos móviles dentro del sistema operativo de Apple (iOS). Una solución, llamada BBVA Pay, que estará disponible de forma progresiva para todos los clientes de la entidad financiera en España. «Con esta medida, BBVA y Visa refuerzan su compromiso con la innovación y la libre competencia en el entorno digital, permitiendo a sus clientes pagar directamente desde la 'app' de BBVA a través de tecnología Near Field Communications (NFC), sin necesidad de utilizar servicios de terceros», ha anunciado el banco.

Hasta ahora sólo era posible pagar con un iPhone o Apple Watch (el reloj inteligente de la compañía) a través de Apple Pay. Bastaba con vincular una tarjeta predeterminada, activar el NFC y acercar el dispositivo móvil al terminal de pago. Sin embargo, la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas, está obligando a Apple a abrir su sistema operativo a terceros. También en cuestión de pagos.

Esa ventana de oportunidad la ha aprovechado BBVA, «el primer banco en ofrecer un 'wallet' propio que opera con la tecnología de Apple», se felicita Luis Simoes, director de Experiencia y Propuesta de Valor Minorista de la entidad financiera vasca. Con BBVA Pay, los usuarios «contarán con una alternativa segura y completamente integrada dentro del ecosistema digital del banco sin tener que compartir datos con terceros», explica el banco en una nota de prensa.

Ventajas y promociones

Este nuevo sistema ofrece «la misma experiencia fluida que un 'wallet' nativo, pero con ventajas adicionales, ya que toda la información personal y financiera se gestiona desde la 'app' de BBVA». Además, añade la compañía, el cliente que lo use «disfrutará de ventajas y promociones y podrá acceder a funcionalidades adicionales».

La implantación de BBVA supone equiparar «la experiencia entre ambos sitemas operativos, ampliando la libertad de elección para los consumidores y promoviendo un sistema digital más abierto».

Con Apple Pay los pagos se confirman de tres formas posibles: Face ID, Touch ID o un código. Este sistema permite proteger los datos personales, puesto que no almacena el número de la tarjeta física ni lo comparte con los comercios. Usa en su lugar un número de dispositivo y un código de transacción únicos.

Si se opta por utilizar BBVA Pay hay que abrir la aplicación móvil del banco, identificarse y seleccionar la opción del pago. Aunque el proceso de compra puede resultar ligeramente más lento que el de Apple Pay, presenta en cambio la ventaja de que los datos se gestionan en la 'app' del banco, sin que Apple pueda acceder a ellos.

