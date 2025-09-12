El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Noruega busca trabajadores para piscifactorías con un sueldo mínimo de 3.000 euros al mes

Las solicitudes están abiertas hasta finales de año

Bruno Vergara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:03

Varias piscifactorías de Noruega están buscando personal de producción para sus fábricas de pescado en la costa del país. Por ello han abierto un proceso de selección para incorporar 50 personas en diferentes áreas. El sueldo mínimo que ofrecen es de tres mil euros al mes.

Desde Robust Bemanning AS, agencia de empleo especializada en la contratación de personal para la industria alimentaria en toda Noruega, especifican que el trabajo consiste en «sacrificar, filetear y envasar salmón» criado en el país.

Los requisitos

• Experiencia en producción alimentaria, preferiblemente en la industria pesquera.

• Buenas habilidades de comunicación en inglés o un idioma escandinavo.

• Se valorará tener carnet de conducir y coche propio (aunque no es un requisito), ya que las fábricas suelen estar ubicadas a cierta distancia del alojamiento.

• Debe poder documentar su trabajo o estudios de los últimos cinco años, debido a la necesidad de una verificación de antecedentes de todos los trabajadores que empaquetan mercancías para el transporte aéreo.

Las condiciones

El empleo puede ser fijo o temporal. Con un mínimo de horas al mes de 162,5 (unas 8 horas al día), cuyo salario mínimo por hora será de 216,15 NOK (18,6 euros). Es decir, la retribución mínima será de tres mil euros mensuales. Asimismo, subrayan que a los empleados se les ayudará con el alojamiento. Las solicitudes estarána biertas hasta el 31 de diciembre de 2025 en este link.

