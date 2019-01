Un nombre que marca Como ahora McDonald's, que acaba de perder el uso en exlusiva de la marca Big Mac, muchas empresas han visto cómo una denominación comercial pasaba a ser un nombre genérico IRATXE BERNAL Sábado, 26 enero 2019, 23:40

Dar con una buena marca, una que automáticamente distinga un producto de cualquier invención de la competencia y lo posicione por encima de sus iguales, está al alcance de muy pocos. Pero a veces se logra hasta por encima de lo deseable y una empresa puede verse incapaz de que otros empleen ese nombre, incluso legalmente. La última en sufrirlo ha sido McDonald's, que acaba de perder el derecho a usar en exclusiva la marca Big Mac en la Unión Europea. La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (la Euipo) ha decido oír la petición de la cadena de hamburguesas irlandesa Supermac's, que asegura que la firma americana no ha popularizado la marca en toda la UE tanto como para merecer su protección.

El conflicto entre ambas compañías se remonta a 2014, cuando la firma con sede en Galway y más de cien restaurantes por Irlanda e Irlanda del Norte, en su intento por abrir franquicias en Reino Unido y Europa, quiso registrar la marca Supermac. Se topó con la resistencia de la multinacional estadounidense, que logró que la Euipo lo impidiera por que las similitudes entre Big Mac y Supermac podían generar «confusión en una parte del público». El exceso de celo americano abrió una batalla en la que, como ahora alardea el propietario de la cadena de comida rápida irlandesa, Pat McDonagh, David ha ganado a Goliat.

Según éste, su petición además desencadenó fuertes presiones por parte de McDonald's, que llegó a registrar la marca SnackBox, denominación de uno de los productos más populares de la compañía irlandesa, sin ni siquiera comercializar ningún producto con ese nombre. Así que, lejos de rendirse, Supermac contraatacó en 2017 asegurando que McDonald's recurría habitualmente al registro de marcas que a veces ni empleaba sólo para evitar que sí lo hiciera la competencia, y que eso era lo que estaba haciendo con Big Mac; pese a ser su creadora hace ya más cincuenta años, no la estaba empleando en todos los países de la UE.

Demostrar la extensión del uso

Y pese a que la multinacional estadounidense ha cuantificado cuántos Big Mac ha vendido en Alemania, Francia y Reino Unido en los últimos cinco años y ha acompañado las cifras con todo tipo de material publicitario (incluyendo las referencias a la famosa hamburguesa en las webs corporativas de la firma en 18 países y hasta una captura de la entrada que la Wikipedia le dedica), la Euipo ha dictaminado que no, que con ello no queda demostrada «la extensión del uso de la enseña por toda la UE y no únicamente en algunos países».

Naturalmente, McDonald's ya ha asegurado que recurrirá, pero de momento Big Mac pasa a engrosar la lista de marcas que se han convertido en nombres genéricos, a veces hasta el punto de ser mencionadas como si en vez de una denominación comercial fuera el nombre del producto. Un disgusto que quizá sobrelleven con algún kleneex y varias aspirinas.

1. Kleneex

Kimberly-Clark lanzó al mercado en 1924 los pañuelos de papel destinados en un principio para ayudar a las mujeres a desmaquillarse. Su versatilidad y el hecho de poder desecharlos y reemplazarlos al momento por otro pañuelo limpio con el recuerdo de la gripe española aún muy fresco hicieron que muchas de ellas empezaran a llevarlos en el bolso como sustituto de los tradicionales de tela.

2. Aspirina

Bayer lanzó al mercado el popular compuesto de ácido acetilsalicílico en 1899, toda una revolución médica que alcanzó tal importancia que una de las cláusulas que las potencias ganadores impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles fue la venta de las filiales internacionales de la farmacéutica así como su renuncia a la marca registrada Aspirina. Pese a los intentos realizados después, Bayer ya no pudo recuperar el uso en exclusiva de la marca. Curiosamente, la compañía no ha hecho nada por reclamar otra de las más populares marcas surgidas de sus laboratorios; heroína.

3. Termo

La RAE dice que un termo es «vasija de paredes dobles, entre las que se ha hecho el vacío, provista de cierre hermético, que sirve para que las sustancias introducidas en ella conserven su temperatura sin que influya en esta la del ambiente» y, junto a la definición, advierte que la palabra procede de una marca registrada; Thermos. En este caso producto y empresa comparten nombre, el termo lo lanzó al mercado en 1904 la compañía alemana Thermos LLC.

4. Velcro

Otro tanto hace con «el sistema de cierre o sujeción formado por dos tiras de tejidos diferentes que se enganchan al entrar en contacto» registrado con el nombre de Velcro en 1941 por el ingeniero suizo Georges de Mestral.

5. Lycra

Otro básico de la confección textil. La fibra sintética que hoy todos conocemos como licra (del orinal Lycra) fue desarrollada y registrada como marca en los laboratorios de la empresa química Du Pont en 1958.

6. Tiritas

En 1954 el empresario catalán Gerard Coll, propietario de Unitex, escogió este nombre para lanzar al mercado nacional una versión de los apósitos adhesivos creados por Johnson & Johnson en 1917.

7. Jacuzzi

¿Cómo referirse claramente a una bañera de hidromasaje si no es por el nombre con que las lanzaron al mercado los hermanos Jacuzzi en 1968 como remedio para aliviar los síntomas de la artritis reumatoide.

8. Post-it

¿Y las notas adhesivas que nos evitan más de un olvido? En 1979 el fracaso de 3M en la búsqueda de un nuevo pegamento dio lugar a un nuevo producto que pronto se convirtió en un básico del material de oficina. En este caso, la empresa creado tiene registrado hasta el color con que lanza las notas al mercado, el Canary Yellow.

9. Tipp-Ex

Otro clásico de las oficinas aunque ya venido a menos. En 1959 la empresa alemana Tipp-Ex dio su nombre a la fórmula con la que mejoraba el líquido corrector inventado por la secretaria de una sucursal bancaria de texas Bette Nesmith Graham y que ella misma lanzó al mercado bajo la marca Liquid Paper.

10. Frisbee

La juguetera Americana Wham-O lanzó con este nombre en 1958 una versión más aerodinámica de los discos voladores de plástico creados por Walter Frederick Morrison una década antes con escaso éxito comercial.

11. Rímel

Con tilde y una letra menos, el «cosmético para ennegrecer y endurecer las pestañas» creado en 1913 por el empresario francés Eugène Rimmel y del que surgió la empresa del mismo nombre también se ha ganado su sitio en nuestro diccionario como nombre genérico de un producto.

12. Vaselina

En 1870, el químico estadounidense Robert Chesebrough observó cómo los obreros de los campos petrolíferos de Titusville, Pennsylvania, usaban una cera sucia que se acumulaba en las perforadoras para proteger la piel. A partir de ella elaboró un gel incoloro que comercializó como Vaseline.