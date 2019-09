Música económica 'Nobody Knows You...': sin dinero, no hay amigos El viejo blues de Jimmy Cox, cerca ya de cumplir un siglo, ha mantenido su vigencia a través de incontables versiones: la más reciente, a cargo del grupo mexicano-californiano La Santa Cecilia CARLOS BENITO Sábado, 21 septiembre 2019, 19:28

De entre todos los asuntos económicos que puede tocar una canción, uno de los más recurrentes e imperecederos es el de los 'efectos secundarios' de la riqueza, es decir, cómo el dinero atrae a menudo algunas de esas cosas que supuestamente no se pueden comprar con él. Y, de entre las numerosísimas composiciones que han tratado ese tema, hay una que destaca por su capacidad asombrosa para adaptarse a diversos estilos y perpetuarse durante casi un siglo: 'Nobody Knows You When You're Down And Out' (algo así como 'nadie te conoce cuando estás en la indigencia') ha sido versionada por decenas de artistas y se mantiene tan fresca como cuando la compusieron, allá por 1923.

De hecho, desde el principio dejó patente de alguna manera esa versatilidad, ya que sirvió de puente entre el auge y la caída de la economía estadounidense. Cuando Jimmy Cox la escribió, en 1923, el país disfrutaba de la prosperidad y la efervescencia de los Felices Años Veinte, pero al publicarse su versión más conocida, la de 1929 a cargo de Bessie Smith, faltaban solo quince días para que el batacazo de Wall Street diese paso a las miserias de la Gran Depresión. La propia letra relata una debacle económica, si bien a nivel personal y no social: el protagonista gozaba de una cuantiosa fortuna en la época de la Prohibición, a principios de los años 20, pero después se quedó sin dinero, en la calle, y ese revés ahuyentó a todos aquellos amigos que lo rondaban en los buenos tiempos. «Una vez llevé vida de millonario. / Me gastaba todo el dinero, no me importaba. / Sacaba a todos mis amigos por ahí, a pasar un buen rato, / compraba licor de contrabando, champán y vino. / Entonces empecé a caer muy bajo, / perdí a todos mis amigos, no tenía dónde ir». El narrador avisa de que, si se rehace y consigue dinero de nuevo, ya no lo gastará con la generosidad de antaño: «Cuando vuelves a ponerte en pie, / todo el mundo quere ser el viejo amigo que perdiste hace tiempo. / Es muy extraño, sin duda, / nadie te conoce cuando estás en la calle».

«En tu bolsillo, ni un penique, / y amigos no tienes ninguno», resumen dos versos de vigencia perenne. El viejo blues de Jimmy Cox ha sido objeto de múltiples revisiones a lo largo de todos estos años. Las más conocidas son las de Eric Clapton, que la aprendió en la adolescencia, la grabó con Derek And The Dominos y la incluyó también en su 'unplugged' superventas de 1992. Pero, si hacemos un breve repaso, nos toparemos con 'Nobody Knows You When You're Down And Out' en el repertorio de artistas de los más variados pelajes, desde el jazz y el blues (la orquesta de Count Basie, Louis Jordan, B.B. King, Nina Simone...) hasta el rock (Spencer Davis Group, los hermanos Allman, Them...), pasando por el folk sesentero (Odetta, Peter, Paul & Mary...) o el soul (Sam Cooke, Otis Redding...). La han cantado Rod Stewart, Van Morrison, Janis Joplin, José Feliciano, Katie Melua, Alejandro Fernández o Neko Case, pero aquí vamos a centrarnos en la versión más reciente, publicada hace unas semanas por el conjunto mexicano-estadounidense La Santa Cecilia en colaboración con la banda de ragtime The California Feetwarmers.