Navantia y el chorro de ayudas públicas Econfidencial Imagen de un petrolero entregado por Navantia este año MANU ALVAREZ Domingo, 25 noviembre 2018, 01:06

Es cierto que la reclamación de que los poderes públicos rescaten el astillero La Naval de Sestao, quebrado ahora tras haber sido privatizado en 2006, es un auténtico contrasentido. No sólo porque lo impida la Unión Europea, que lo impide, sino porque a estas altura del siglo XXI ya está demostrado hasta la extenuación que las empresas públicas, en sectores en los que hay oferta privada, no son sino una máquina de hacer agujeros. Tradúzcase por un pozo de pérdidas. Pero también es cierto que la vara de medir no es igual para todos y que existe en España un grupo de construcción naval, Navantia, de propiedad pública, que compite con descaro en segmentos en los que hay oferta privada y en el que las ayudas de Estado entran no gota a gota. Entran a chorro. ¿Cómo? De forma sofisticada. Alguien debería introducir un cierto equilibrio, porque no es posible que unos reciban mucho y otros poco o nada.

Navantia ha perdido la nada despreciable cifra de 785 millones de euros en los últimos tres ejercicios. Se dice rápido. Comparado con esa magnitud, los 145 millones perdidos por La Naval en ese mismo periodo parecen un juego de niños. Y, se preguntará cualquiera tras esta aproximación, ¿cómo es posible que una empresa quiebre con unas determinadas pérdidas y otra se mantenga de pie con un quebranto más de cinco veces superior? Sencillo. Mientras que en La Naval no había un 'primo de Zumosol' para taponar la hemorragia, en Navantia está 'papá Estado', capaz de hacer cualquier cosa para evitar un conflicto laboral de proporciones considerables.

Así las cosas, el Gobierno -el del PP antes y ahora el del PSOE- han empleado una curiosa fórmula para mantener en pie la bicicleta de Navantia, inyectándole dinero bajo la figura de 'crédito participativo'. Una figura que se queda a medio camino entre un préstamo convencional y la inversión en capital. Ingeniería financiero-política para este caso. Nada menos que 360 millones de euros había inyectado el Estado en la empresa a finales de 2017 y la cifra probablemente se duplicará o incluso más al cierre de 2018.

En el momento de la reestructuración de los astilleros públicos, la UE permitió que Navantia se mantuviese como astillero público, con la condición de que actuase únicamente en el campo de la construcción naval militar. Un terreno sensible, estratégico, en el que hay cierta permisividad para entender que perder dinero forma parte del guión. Pese a ello, la UE conminó a que hiciese rentable la empresa, para lo que le dio un periodo de diez años, transcurridos los cuales -y se suponía que ya en condiciones de mercado-, podía volver a la construcción civil. Y en ello está, especialmente con la construcción de estructuras de soporte para generadores eólicos marinos y de subestaciones para los parques de producción de electricidad que se ubican en alta mar. Un negocio en el que hay futuro para los astilleros europeos. Pero ¿con ayudas públicas a chorro?