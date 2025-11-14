Multa de 70.000 euros por poner el teléfono de una empleada en un grupo de WhatsApp de trabajo La Agencia Española de Protección de Datos impone una sanción a LVMH Iberia por vulnerar la privacidad de la trabajadora

LVMH Iberia, filial del gigante francés del lujo propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior o Loewe, ha sido sancionada con 70.000 euros, por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por añadir el número de teléfono personal de una trabajadora en un grupo de WhatsApp laboral sin su consentimiento. La empleada, a la que la empresa no había facilitado un móvil corporativo, comunicó a la empresa su intención de salir de los grupos de WhatsApp al empezar sus vacaciones y no volver a incorporarse a ellos a su regreso hasta poder hacerlo desde un teléfono profesional, pero la firma no respetó su voluntad y volvió a incluir su número en uno de los grupos.

En su defensa, LVMH Iberia argumentó que la empleada no solicitó una eliminación permanente y se respetó que no participara en las conversaciones durante las vacaciones, pero la demandante ha podido probar que antes de comenzar sus vacaciones comunicó, oralmente y por escrito vía mail, que finalizada la jornada del último día saldría de los grupos de WhatsApp y en adelante ya no seguiría utilizando su móvil personal para cuestiones laborales. Ya lo había hecho hasta entonces debido a la demora de la empresa en entregarle el terminal corporativo del que sí disponían otros empleados y que también se le había prometido a ella. Si finalizadas las vacaciones aún no disponía de este teléfono de empresa, únicamente usaría el suyo para atender a los clientes que ya tuvieran ese número como contacto y para estar localizable en el establecimiento durante la jornada laboral.

De este modo la resolución de la AEPD entiende que se vulneró tanto su privacidad como su derecho de desconexión digital, por lo que ha impuesto a la empresa una multa de 70.000 euros de los que ya ha abonado 42.000 euros tras reconocer su responsabilidad. lEsta cantidad sería suficiente, puesto que junto al pronto pago y el compromiso de no emprender cualquier acción o recurso vía administrativa contra esta resolución le permite acogerse a una reducción total del 40%.

Por último, la firma asegura haber dado ya orden de prohibir la participación de sus empleados en los grupos de WhatsApp de empresa siempre que no tengan operativo un terminal corporativo.

