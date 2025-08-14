Multa de 70.000 euros a un banco por exponer la dirección de un cliente al realizar una transferencia El usuario completó el pago y la entidad proporcionó su dirección completa al beneficiario

Iratxe Bernal Jueves, 14 de agosto 2025, 00:07 Comenta Compartir

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 70.000 euros a Ibercaja por exponer innecesariamente datos personales de un cliente que realizó un pago a través de su página web. La operación se realizó correctamente, pero el beneficiario recibió un justificante que incluía, en un apartado denominado «ampliación remitente de la transferencia», el domicilio postal completo del ordenante.

Ibercaja argumentó que la transferencia se realizó conforme al marco contractual existente con el cliente y que seguía los protocolos establecidos por la normativa SEPA (zona única de pagos en euros) para transferencias entre proveedores de servicios de pago. Sin embargo, para este tipo de operaciones, esta normativa sólo establece como campos obligatorios el IBAN de las cuentas del ordenante y el beneficiario, el importe, el concepto y la denominación del beneficiario. La dirección del ordenante puede solicitarse, pero no debe incluirse en los justificantes que se envían a la otra parte salvo cuando una de las dos entidades implicadas en la operación está fuera del Espacio Económico Europeo, lo que no ocurría en este caso.

De modo que la AEPD ha considerado que la entidad facilitó datos personales (calle, número, piso, letra, código postal y ciudad) a un tercero sin que fuera necesario para la operación, lo que según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales supone una infracción «muy grave».

La sanción económica impuesta es de 70.000 euros que han quedado reducidos a 42.000 por aplicarse sendas reducciones del 20% al reconocer la entidad su responsabilidad y pagar voluntariamente.

La Agencia ya multó el año pasado a esta mismo banco con el pago de 300.000 euros por consultar hasta en 47 ocasiones los datos de una exclienta en el fichero de morosos sin la debida justificación, ya que la usuaria ya había cancelado la hipoteca firmada con la entidad.

Temas

Audiencias