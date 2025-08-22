Una mujer pierde la pensión en favor de familiares por el ingreso de su padre en una residencia La Seguridad Social pide al Tribunal Supremo que unifique criterios para determinar si el ingreso en una residencia del fallecido rompe o no la convivencia con los posibles beneficiarios de la prestación

El Tribunal Supremo ha denegado a una hija el derecho a percibir la prestación por muerte y supervivencia en favor de familiares tras el fallecimiento de su padre porque éste residía en una residencia y, por tanto, no convivían en el domicilio familiar pese a que anteriormente una sentencia interpretó que el ingreso en un centro de mayores no implica la ruptura de la convivencia, uno de los requisitos exigidos para recibir esta ayuda.

La prestación por muerte y supervivencia en favor de familiares se reconoce a quienes convivían y dependían económicamente de una persona fallecida y está pensada para paliar la situación de desamparo ocasionada por la muerte de quien era el sustento de la familia. Además de los requisitos de cotización que debía cumplir el finado, es necesario que los beneficiarios hayan vivido con él causante (y a sus expensas) durante al menos los dos años previos a su óbito, que no tengan derecho a otra pensión pública (sólo es compatible con las de viudedad y orfandad causadas por la misma muerte) y que carezcan tanto de ingresos económicos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional como de cónyuges, ascendientes y descendientes con la posibilidad de prestarles alimentos. La cuantía de esta pensión equivale, como norma general, al 20% de la base reguladora del trabajador fallecido.

En el caso sobre el que se ha pronunciado el Supremo, la mujer solicitó la prestación tras el fallecimiento de su padre, que sería equivalente a 209 euros mensuales. El hombre llevaba 26 meses ingresado en una residencia, por lo que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se la denegó alegando que no habían convivido durante los dos años anteriores a la muerte, tal y como exige la ley.

La mujer acudió entonces a los tribunales, donde su demanda fue desestimada por incumplir los requisitos necesarios, ya que no se cumplía el requisito de convivencia y, además, tampoco había acreditado su dependencia económica porque no presentó la declaración de la renta y estaba dada alta en la Seguridad Social con contrato a tiempo parcial. Tras esta resolución, interpuso un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, en cambio, sí la dio la razón; según su criterio, tras compartir residencia muchos años (algo justificado por el padrón), el ingreso en la residencia del hombre cuando éste ya tenía 87 años no se podía considerar como una interrupción de la convivencia.

Ante este fallo la Seguridad Social interpuso un recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora el Supremo resuelve a favor de la Administración señalando que «no consta que la actora hubiera dispensado cuidados a su padre durante su estancia en la residencia que permitiesen acreditar la permanencia de una relación directa, frecuente o habitual entre ambos». Por tanto, aunque entiende que el Tribunal Superior quisiera hacer una interpretación «flexible y humanizadora» del requisito de convivencia para entender que no puede referirse sólo «mero vivir en compañía de alguien», en este caso no puede acreditarse que la mujer mantuviera esa estrecha relación con su padre una vez que esté fue ingresado y, por tanto, no cabe aplicar ninguna interpretación más amplia de la convivencia.

