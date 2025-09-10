Los motivos por los que se deniegan la mayoría de peticiones de incapacidad permanente por salud mental Las solicitudes deben pasar en primer lugar la evaluación de un tribunal médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Jorge Murcia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:06

Las bajas laborales por motivos de salud mental no dejan de crecer, especialmente desde la pandemia del Covid, y ya suponen una parte importante de las incapacidades temporales tramitadas por los servicios de salud. Otra cosa distinta es conseguir la incapacidad permanente, en cualquiera de sus variantes, que da derecho al cobro de una pensión.

De hecho, la administración suele denegar este tipo de prestaciones «a todos los pacientes, o a la mayor parte» que padecen una enfermedad mental. Las más frecuentes son la depresión y la ansiedad, que pueden ser generalizadas y crónicas hasta alcanzar niveles paralizantes, y con crisis recurrentes. Esos rechazos responden fundamentalmente a dos motivos, según explican en Fidelitis, abogados expertos en Derecho Laboral y Seguridad Social, y especializados en incapacidad permanente.

En primer lugar, «por los aspectos subjetivos de la enfermedad». Hay que tener en cuenta que, una vez solicitada la incapacidad permanente -que debe ir acompañada de toda la información médica disponible (informes médicos, historial de tratamiento, bajas laborales, etc.)-, el paciente debe someterse a una valoración de su dolencia por parte de un tribunal médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Ese equipo de evaluación no sólo valora el diagnóstico, sino cómo la enfermedad afecta a la capacidad funcional del trabajador. Según los abogados de Fidelitis, en muchos casos estos tribunales médicos entienden que el solicitante «puede exagerar las limitaciones y secuelas que padece».

El segundo motivo por el que se suelen rechazar las peticiones de incapacidad permanente es que este tipo de enfermedades se suelen manifestar muchas veces «por brotes», como sucede por ejemplo en casos de trastorno bipolar o esquizofrenia. «Por lo tanto, (los examinadores) evalúan las fases en las que estamos bien y en las que estamos regular. No dan una baja sin más», sostienen en el despacho de abogados. Sin embargo, «cundo la enfermedad mental nos impide hacer una actividad laboral, nos corresponde una (incapacidad) permanente». Otra cuestión es «en qué grado».

Sentencias dispares

La parcial provoca una reducción del rendimiento no inferior al 33% para ejercer la profesión del paciente. La total es la que le impide realizar su trabajo, pero aún es capaz de llevar a cabo otro distinto. En la absoluta el trabajador ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo u oficio. Por último, está la gran invalidez. En esta situación, el trabajador incapacitado, además de no poder desempeñar ninguna tarea, necesita la asistencia de otra persona para realizar las actividades más básicas de su vida cotidiana.

Si en su resolución el INSS rechaza la solicitud de incapacidad permanente, se puede recurrir por la vía administrativa o por la judicial. Los tribunales han emitido recientemente sentencias de diferente signo en respuesta a las recursos de los trabajadores.

Hace un mes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó la declaración por parte de un juzgado de primera instancia de la incapacidad permanente absoluta para un trabajador aquejado de un trastorno psicótico inducido por el consumo de alcohol y cocaína, así como otros problemas de salud, tanto física como mental. El equipo evaluador del INSS denegó inicialmente su petición de incapacidad permanente. Posteriormente un juzgado le concedió la absoluta, que daba derecho a una pensión vitalicia, aunque rechazó la petición de calificar la situación del trabajador como gran invalidez.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó recientemente la petición de una vendedora de cupones de la ONCE, que el INSS primero, y un juzgado después, habían denegado. La mujer, en situación de dependencia grado III, sufría -y así lo certificó el equipo de valoración del INSS- un trastorno depresivo persistente que reflejaba unas limitaciones orgánicas y funcionales. Anteriormente había sufrido bajas laborales temporales «por trastornos persistentes del estado de ánimo». Esta situación le impedía, según ella, ejecutar las tareas fundamentales de su profesión. El TSJ de Madrid expone en su sentencia que, si bien la situación de la mujer «no es saludable», ese sentimiento generalizado de tristeza y apatía no es incompatible con un trabajo por cuenta ajena.

