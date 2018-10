«Montar tu tienda 'online' no es suficiente para vender en internet» Amaia Garcia. / Fernando Gómez Amaia García Dosouto | Consultora La Spri enseña a pasar de una plataforma de pago a un verdadero 'e-commerce' IRATXE BERNAL Miércoles, 17 octubre 2018, 00:23

El año pasado la facturación del comercio electrónico en España alcanzó los 30.406 millones de euros, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esa cifra supone un incremento del 25,7% con respecto a la registrada durante el ejercicio anterior. Es un canal de ventas que crece, pero al que algunos gestores y directivos aún dan la espalda. Para sacarles de su error, la Spri, a través de Euskadi Innova, ha puesto en marcha la tercera edición del curso Gestión de Comercios Electrónicos Rentables, que coordinan los consultores Amaia García Dosouto (No te pierdas en las redes) y Diego Rodríguez (Arketipo). Ellos dan las claves de cómo pasar de tener una web y una plataforma de pago a contar con un verdadero 'e-commerce'.

- ¿Qué frena aún a los pequeños y medianos negocios para vender a través de internet?

- Fundamentalmente, el desconocimiento del contexto. No saben dónde van a entrar, cuáles son las reglas del juego, contra quién van a competir, cómo seleccionar su nicho, cuánto deben invertir... Y luego está la falta de recursos, empezando por el tiempo. El día a día muchas veces no deja tiempo para pensar cómo abordar un proyecto que requiere de mucho control.

- ¿No basta con tener una buena página web y una pasarela de pago?

- Para vender en internet hay que tener capacidad y disposición para invertir. La web y la pasarela de pago, que es lo que constituyen el 'e-commerce', no bastan. Que montes tu tienda 'online' y técnicamente funcione no es suficiente. De hecho, el 85% de los 'e-commerce' cierran antes de cumplir los dos años. No hay que estancarse invirtiendo un montón de dinero y energía en esa primera parte, que es la web. Hay que pensar en el medio plazo, en los próximos dos, tres o cinco años; y hay que guardar la mitad de la inversión (o más) para, durante ese período, promocionar tu negocio.

- ¿Y además?

- Otra de las recomendaciones que damos es que hay que ponerlo a prueba cuanto antes. Antes de realizar una inversión muy elevada puedes acudir a plataformas sencillas, que te permiten ir pagando mes a mes, como Shopify. Te permiten no contratar ya de entrada a un desarrollador o casarte con una plataforma determinada. Contratas un tiempo, ofreces tus productos, los pones bonitos, los mueves un poco y ves lo que funciona y lo que no. En poco tiempo y con poca inversión puedes averiguar si tienes demanda. Una vez que has hecho esa prueba y ves que funciona, habrá que invertir. La inversión no tiene que ser necesariamente tecnológica. Puedes seguir en esa primera plataforma y destinar tus recursos a creatividad y promoción.

- ¿Cómo se hace promoción partiendo de la nada?

- La gente compra en internet por precio, comodidad o porque es un nicho. Competir con Amazon en las dos primeras es muy difícil, pero sí puedes intentar pensar cuál es tu nicho y buscar la mejor estrategia para llegar a él. Hay que trabajar mucho para hacerse visible, pero se puede lograr.

- Hay quien cree que basta con tener un buen perfil en las redes sociales.

- Las redes son un canal interesante para crear marca y poner al día a tus seguidores de las novedades, pero hay otros que son muy importantes y que llevan mucho más tráfico a tu web: hacer publicidad en Google, tener un buen posicionamiento en buscadores, ir creando una base de datos para mandar emails y hacer una comunicación periódica de ofertas y promociones especiales. Todas esas cosas son las que van haciendo que compren. Las redes sólo son un recurso más; y, por otra parte, son tan sencillas de usar que parece que cualquiera lo puede hacer y a veces perdemos de vista que hay que cuidar mucho lo que se cuelga en ellas, porque estás creando tu marca.

- ¿Amazon es el enemigo a batir en el 'e-commerce'?

- Es otro recurso, y es como hay que verlo. Hay que admitir que hay unos agentes que dominan el mercado y hay que aprender a usarlos a nuestro favor. Los marketplace son cada vez más importantes y Amazon es el más importante. Es así. Si lo sabes utilizar como un canal más de tu tienda 'online', presentando por ejemplo una de las líneas de tus productos (pero no todos), te aprovechas de la visibilidad que te da para que te conozcan. Hay que saber utilizarlo a tu favor.

- ¿Hace falta entonces que el negocio cuente con una persona dedicada sólo a la gestión de las ventas 'online'?

- Hay que entenderlo como una nueva línea de negocio o como una nueva tienda. No puedes poner a alguien a medias, a hacer lo que pueda cuando pueda. Si no se está pendiente de la analítica, de ver qué funciona y qué hay que solucionar, estás perdiendo clientes. Hay que liberar a alguien o contratar a alguien, pero quien lo haga ha de tener una visión global de cómo funcionan todas las piezas, aunque luego se apoye en una agencia externa y en un 'freelance' especializado para hacer determinadas tareas. No hay que saber de todo, que es imposible, pero alguien tiene que tenerlo todo en mente todo el rato, pensando cómo promocionarlo. Nosotros, curso a curso, vemos que además de personas dedicadas al marketing o técnicos informáticos, cada vez entran más gestores. Eso no quiere decir que se vayan a ocupar de todos los procesos, pero sí que van a saber gestionar el conjunto. Porque, por otra parte, recurrir a terceros está bien, pero tampoco puedes dejarlo todo en manos de técnicos.

- ¿Cómo sabemos que estamos contratando a alguien realmente bueno?

- Tiene que tener visión de negocio y promover acciones para mejorar y optimizar la web. Lo bueno de vender por internet es que todo se mide; qué palabras están trayendo mejor tráfico a tu web, el que más se transforma en compras, dónde se producen embudos que hacen que el cliente desista de hacer la compra, desde qué otras web llegan a tu tuya. Todo eso se mide y el gestor puede con esa analítica ver cómo las acciones que lleva a cabo el profesional repercuten en las ventas.

- Hablamos de Amazon como el rey del comercio, pero al final por quien pasa todo es por Google y su política para posicionar las web. ¿Qué pasa cuando cambia sus criterios?

- Que la web esté creada para aparecer fácilmente en los buscadores, que todo el contenido que vayas subiendo tenga unos criterios adecuados para responder a lo que la gente está buscando, es fundamental. Pero no sólo por Google. Amazon es también un buscador por sí mismo y tiene sus propias normas para posicionar las web que venden en su plataforma. Si estás compitiendo por los dos primeros resultados en una búsqueda en Google sí eres muy sensible a los cambios que realice, pero si no picas tan alto, si te diriges a tu nicho y eres metódico y trabajas bien, no lo serás tanto. No nos queda otra que aceptar que hay unos agentes que marcan las normas. Hay que intentar ser creativo para provecharlos a tu favor.