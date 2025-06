El método con el que puedes ahorrar 500 euros al año de forma sencilla, según el economista Pedro Becerro

Jorge Murcia Martes, 10 de junio 2025, 00:45 Comenta Compartir

Todo el mundo, con independencia de su sueldo y sus conocimientos financieros, puede poner orden en su balance de ingresos y gastos y ahorrar un buen pico de dinero cada año. «Si dedicas 10 o 20 horas a mejorar tus finanzas personales, vas a conseguir un cambio brutal. Y que va a perdurar toda la vida», sostiene el economista Pedro Becerro.Analista y experto en finanzas personales e inversión, Becerro ha desgranado en el poscast 'Tiene sentido' -presentado por Eli Navarro- una serie de trucos para entender por dónde se escapa el dinero que entra en casa y, sobre todo, cómo poner fin a los 'gastos hormiga' .

Hablamos de esos desembolsos evitables y reiterados que muchas veces son fruto de la compra impulsiva, y de los que a menudo no somos conscientes. O que, formando parte de nuestra rutina diaria, son perfectamente prescindibles. Becerra pone el ejemplo de ese café que se toma fuera de casa. «Ese euro y medio, o dos, no suponen mucho. Pero, ¿y si te lo tomas todos los días del año? Son 500 euros», reflexiona el experto en finanzas personales. Otro de esos gastos, que además dañan seriamente la salud, es el del tabaco. «Si lo piensas, una cajetilla vale 6-7 euros. Si te compras 8 al mes, son unos 50 euros que se te están yendo», advierte.

Una vez puestos a raya estos desembolsos pequeños, pero que al final acaban sumando cantidades nada despreciables, Becerra subraya la necesidad de ahorrar en aquellos gastos que sí son inevitables. Por ejemplo, en la alimentación. «Aquí hay muchos trucos», revela, y sin renunciar a una dieta variada y sana. Más allá del lógico de aprovechar todas las ofertas, Becerra explica que, por ejemplo, en vez de comprar un salmón fileteado en bandeja, «que cuesta entre 20-30 euros el kilo, si te lo llevas entero, ronda los 10 euros... Ahí ya estás pagando el doble». También ayuda a rebajar la factura «comprar productos de temporada», tanto en frutas como en pescado.

Otra partida importante en los gastos del hogar son los de los suministros. «Sé que da pereza revisarlo, y que suena falta, pero hazte un 'Excel', es muy bueno, cómodo, y ves lo que gasta mes a mes», aconseja. En esa partida de suministros Becerra incluye los seguros. Y, pese a que siempre que no se esté pagando una hipoteca la única póliza obligatoria es la de vehículos, es aconsejable tener cubierto el hogar frente a posibles contingencias.

El analista aconseja en primer lugar «entender qué estamos contratando, y para qué sirve». De esa manera «puedes quitar coberturas que no sirven para nada». Después, comparar con alguna de las muchas herramientas que ofrece internet. «Yo casi cambio cada año de seguro», explica. «Sorprendentemente», dice Becerra, la oferta de captación de un seguro «es más alta». Cuando el plazo del contrato esté próximo a expirar, aconseja decir que nos vamos a dar de baja para así recibir una contraoferta por parte de la compañía. «Y si no me convence, entonces comparo seguros».

En todo caso, el experto en finanzas sostiene que esa nueva oferta de la aseguradora «a veces supone entre un 40 y un 50% de bajada, incluso con las mismas condiciones. Y si eres capaz de ahorrar 100 euros en un par de seguros, pues ahorras 200 euros al año».

El ahorro en la factua de la luz

Otro suministro que representa un gasto fijo es la electricidad. Aunque la comprensión de una factura de la luz es muy complicada para una gran parte de la ciudadanía, existen «herramientas por internet. Hay una calculadora gratis (la de la CNMC) en la que metes los datos de consumo y te dicen la compañía más barata».

Un aspecto de la factura de la luz en la que se suele ir mucho dinero es la potencia contratada, «que muy posiblemente sea mucho más alta de lo que se necesita». Sólo hay que entrar en el portal de internet de la distribuidora, «y ver tus picos de potencia. Posiblemente ves que sólo has llegado a 2 (kilovatios), y tienes contratados 4,5. Te puedes ahorrar entre 5 y 10 euros al mes».

Becerro ha plasmado todas estas ideas en un libro titulado 'Mejora tus finanzas personales. Toma el control de tu dinero y gana en calidad de vida'. Es también autor de 'Todo lo que necesitas sabe par empezar a invertir hoy'.

