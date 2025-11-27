Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

El Correo Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Mercadona prepara la llegada de la Navidad con importantes novedades en sus charcuterías. Los clientes pueden disfrutar desde hoy de sus populares embutidos, que ya arrasaron en las pasadas navidades. Ya están disponibles en todas las tiendas de la cadena los bocaditos de papaya; la tabla de delicias de queso rellenos de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los caprichos de manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; la crema de queso brie con trufa, un aperitivo ideal para acompañar tostadas, pan y/o picos; el chorizo y el salchichón ibéricos; el paté ibérico con trufas, de sabor intenso y textura suave; el paté de Oporto, suave y con un toque dulce y afrutado de vino de la región portuguesa que lo hace ideal para acompañar con quesos y frutos secos; la mousse de pato a la pimienta verde, de textura ligera y untable; y la tabla de patés de pato, con un surtido de cinco sabores diferentes.

Además de recuperar el producto estrella de las últimas navidades, Mercadona también incorpora desde hoy nuevos productos como el queso curado de jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y este pimiento verde; está presente en todas las tiendas salvo en Canarias, donde en su lugar se ofrece un queso curado con Mojo Picón elaborado también con leche pasteurizada de oveja.

Mercadona, además, incorpora para estas fiestas en su surtido de jamones y quesos productos como la media pieza de queso viejo intenso, la pieza entera de queso viejo y los jamones y paletas de bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto Canarias) hasta agotar existencias.

