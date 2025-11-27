El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Esta estrategia forma parte de la campaña de Navidad de la cadena de supermercados

El Correo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

Mercadona prepara la llegada de la Navidad con importantes novedades en sus charcuterías. Los clientes pueden disfrutar desde hoy de sus populares embutidos, que ya arrasaron en las pasadas navidades. Ya están disponibles en todas las tiendas de la cadena los bocaditos de papaya; la tabla de delicias de queso rellenos de mermelada, compuesta por caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña; los caprichos de manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de manzana; la crema de queso brie con trufa, un aperitivo ideal para acompañar tostadas, pan y/o picos; el chorizo y el salchichón ibéricos; el paté ibérico con trufas, de sabor intenso y textura suave; el paté de Oporto, suave y con un toque dulce y afrutado de vino de la región portuguesa que lo hace ideal para acompañar con quesos y frutos secos; la mousse de pato a la pimienta verde, de textura ligera y untable; y la tabla de patés de pato, con un surtido de cinco sabores diferentes.

Además de recuperar el producto estrella de las últimas navidades, Mercadona también incorpora desde hoy nuevos productos como el queso curado de jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y este pimiento verde; está presente en todas las tiendas salvo en Canarias, donde en su lugar se ofrece un queso curado con Mojo Picón elaborado también con leche pasteurizada de oveja.

Mercadona, además, incorpora para estas fiestas en su surtido de jamones y quesos productos como la media pieza de queso viejo intenso, la pieza entera de queso viejo y los jamones y paletas de bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto Canarias) hasta agotar existencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  6. 6

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos