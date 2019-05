Los Oscar del enoturismo La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino abre el plazo de incripción para participar en los galardones que premian las mejores inicitivas turísticas IRATXE BERNAL Lunes, 27 mayo 2019, 23:41

Cada año, la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino reconoce con sus premios Best Of Wine Tourism las mejores iniciativas y programas desarrollados en el ámbito del turismo vitivinícola, desde la implantación de medidas de sostenibilidad al diseño arquitectónico o paisajístico, o la puesta en marcha de eventos como festivales de música que realcen la vinculación del vino con la cultura del entorno. Estos galardones se entregan desde 2013 a partir de la selección que previamente realiza cada una de las diez capitales que integran la red. Y la competición para escoger a los mejores del año, los que serán premiados en 2020, ya ha empezado.

En nuestro entono pueden presentarse las bodegas de la Denominación de Origen Rioja que presten servicios de enoturismo, así como otras empresas del sector turístico de Álava, Bizkaia y La Rioja. Todas ellas participan agrupadas en la región Bilbao-Rioja, cuyo comité acaba de abrir el plazo de inscripción para quienes quieran inscribir su propuesta en el certamen. Hasta el 12 de julio, las firmas interesadas (desde bodegas a touroperadores) podrán participar en cualquier de las categorías abiertas a concurso: alojamiento, restauración, arquitectura o paisajismo, arte y cultura, experiencias innovadoras, servicios o prácticas sostenibles.

Selección de candidaturas

Finalizado el período de inscripción, el comité (formado por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao, La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja) designará un jurado profesional formado por especialistas del sector y de los medios de comunicación para seleccionar las mejores candidaturas. Para establecer su veredicto tendrán en cuenta desde las actividades turísticas o eventos que se ofrecen hasta las fechas en que se realizan, pasando la evolución en el número de visitas recibidas, los países de origen de éstas, el dinero que gastan los turistas en sus instalaciones, detalles sobre las catas u obsequios que se ofrecen a los visitantes, la formación de los guías o la política de contratación de personal preguntando expresamente por presencia en las plantillas empleados con alguna discapacidad.

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino|Great Wine Capitals Global Network está integrada por diez capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de reconocido prestigio internacional: Adelaida (Australia meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Valle de Napay (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

El año pasado los proyectos reconocidos con los premios Best Of Bilbao-Rioja fueron el Tren del Vino de La Rioja, Bodegas Bohedal (Cuzcurrita de Río Tirón, Rioja), la Ruta de Bodegas de Villabuena de Álava,y el festival de música riojano MUWI, con una mención especial para Juanma Lavín, de Villa Lucía en Laguardia. De ellos, Bodegas Bohedal llegó a la final y el Tren del Vino, que ofrece en colaboración con Renfe un recorrido teatralizado en un tren que recorre varios municipios con viñedos en los que además se visitan varias bodegas, logró el Best Of Internacional.